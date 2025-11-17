Ministério da Saúde lança alerta por causa do SNS 24
O SNS 24 é o serviço telefónico e digital do Serviço Nacional de Saúde (Portugal) que presta aconselhamento, triagem, informação e encaminhamento na área da saúde. O Ministério da Saúde lançou agora um alerta.
Ministério da Saúde revela que estão a circular mensagens falsas
Segundo o Ministério da Saúde, estão a circular dois tipos de mensagens falsas, ambos com a referência de pagamentos em dívida da urgência: um com a referência bancária e outro com links de sites fraudulentos.
Nesse sentido, alertam-se os cidadãos para que estejam atentos a sites e mensagens (SMS) falsas, que se fazem passar pelo SNS 24 e pedem pagamentos indevidos.
O Ministério da Saúde, alerta que o endereço oficial do site SNS 24 é sns24.gov.pt. Os serviços do SNS 24 são gratuitos para todos os cidadãos. A linha telefónica e o site SNS 24 são serviços públicos gratuitos.
Trata-se de um esquema fraudulento que refere, de forma indevida, entidades credíveis, como o MIN.SAUDE, o SNS e o SNS 24, com o intuito de induzir os destinatários a fornecerem informações pessoais e bancárias, com o objetivo de obtenção de vantagem financeira.
Nunca clique, nem aceda a links suspeitos. Não faça qualquer pagamento e não introduza quaisquer dados pessoais ou bancários. Em caso de dúvida, contacte o SNS 24 – 808 24 24 24 (assuntos administrativos).
Quando, o governo, gastou 1,982 milhões de euros (já com IVA) em marketing digital, para a linha SNS24, percebe-se como se tornou fácil ludibriar, qualquer pessoa. Se, para marcar uma consulta, no centro de saúde, em menos de 45 dias, a 20 semanas, é preciso ligar para a saude24, esperar 1 hora, por 50 a 400 vezes, para explicar os sintomas, responder a 700000 questões, ocupar uma pessoa, que podia estar a atender alguém com algo, muito mais urgente, que uma hérnia, durante 90 minutos, para marcar consulta, para a semana seguinte, no centro de saúde, para, a médica de família, passar uma ecografia, que, já fui a 25 clínicas, quem não tem lugar, para quem só possui o SNS. Como me respondeu, uma funcionária, de uma clínica privada: “Se tivesse algum seguro de saúde, podia fazer, amanhã, para o SNS, venha cá em Janeiro, se tivermos vagas, marca-se.”
E já há mais 63 milhões, em concursos públicos, para publicidade, televisiva, jornais e internet, abertos. Curioso como se podem gastar 2330 milhões, de euros, em marketing, para o governo, depois dizem que não há dinheiro para contratar, mais funcionários e querem que, o contribuinte pague 108%, de impostos/taxas, ao mesmo tempo que paga 6000 euros anuais, pelos serviços essenciais, para poder, tentar, aceder a serviços públicos.
Sobre o “pagamento em dívida de urgência” (seja com a referência para pagamento no próprio SMS, seja através de um link) repito o comentário ao post “Recebeu uma SMS do SNS24 a indicar que tem uma dívida?”.
“Max 15 de Setembro de 2025 às 15:40
Acabei de receber do “SNS24” o seguinte SMS. Pelos vistos está com grande circulação desde julho, segundo os comentarios:
“Tem um pagamento em divida da urgencia de 16,70 EUR. Tem até 5 dias para efetuar o pagamento . Entidade: 21800 Ref: 248 513 552 Montante: 16,70 EUR”–
A entidade 21800 pertence à empresa Media Medics BV /Online Payment Platform, um intermediário financeiro legítimo, sediada nos Países Baixos, autorizado para gerar referências multibanco, por exemplo para permitir recargas de contas no PayPal – o titular da conta obtém uma referência MB e faz uma pagamento por MB, um dos meios de reforçar o saldo.
No entanto, há um alerta importante – embora a entidade 21800 seja legítima, tem sido explorada por burlões há vários anos. Muitos consumidores têm recebido SMS ou emails falsos de entidades como SNS24, EDP ou OLX ou ate mesmo PSP, pedindo pagamentos geralmente de baixo valor para não levantar suspeitas. Além de burlas de falsas dívidas, ha notícias de ter sido utilizada em burlas do tipo Olá Pai/Olá Mãe”