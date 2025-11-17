PplWare Mobile

Ministério da Saúde lança alerta por causa do SNS 24

· Internet 2 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Manuel da Rocha says:
    17 de Novembro de 2025 às 10:48

    Quando, o governo, gastou 1,982 milhões de euros (já com IVA) em marketing digital, para a linha SNS24, percebe-se como se tornou fácil ludibriar, qualquer pessoa. Se, para marcar uma consulta, no centro de saúde, em menos de 45 dias, a 20 semanas, é preciso ligar para a saude24, esperar 1 hora, por 50 a 400 vezes, para explicar os sintomas, responder a 700000 questões, ocupar uma pessoa, que podia estar a atender alguém com algo, muito mais urgente, que uma hérnia, durante 90 minutos, para marcar consulta, para a semana seguinte, no centro de saúde, para, a médica de família, passar uma ecografia, que, já fui a 25 clínicas, quem não tem lugar, para quem só possui o SNS. Como me respondeu, uma funcionária, de uma clínica privada: “Se tivesse algum seguro de saúde, podia fazer, amanhã, para o SNS, venha cá em Janeiro, se tivermos vagas, marca-se.”
    E já há mais 63 milhões, em concursos públicos, para publicidade, televisiva, jornais e internet, abertos. Curioso como se podem gastar 2330 milhões, de euros, em marketing, para o governo, depois dizem que não há dinheiro para contratar, mais funcionários e querem que, o contribuinte pague 108%, de impostos/taxas, ao mesmo tempo que paga 6000 euros anuais, pelos serviços essenciais, para poder, tentar, aceder a serviços públicos.

    Responder
  2. Max says:
    17 de Novembro de 2025 às 12:19

    Sobre o “pagamento em dívida de urgência” (seja com a referência para pagamento no próprio SMS, seja através de um link) repito o comentário ao post “Recebeu uma SMS do SNS24 a indicar que tem uma dívida?”.
    “Max 15 de Setembro de 2025 às 15:40
    Acabei de receber do “SNS24” o seguinte SMS. Pelos vistos está com grande circulação desde julho, segundo os comentarios:
    “Tem um pagamento em divida da urgencia de 16,70 EUR. Tem até 5 dias para efetuar o pagamento . Entidade: 21800 Ref: 248 513 552 Montante: 16,70 EUR”–
    A entidade 21800 pertence à empresa Media Medics BV /Online Payment Platform, um intermediário financeiro legítimo, sediada nos Países Baixos, autorizado para gerar referências multibanco, por exemplo para permitir recargas de contas no PayPal – o titular da conta obtém uma referência MB e faz uma pagamento por MB, um dos meios de reforçar o saldo.
    No entanto, há um alerta importante – embora a entidade 21800 seja legítima, tem sido explorada por burlões há vários anos. Muitos consumidores têm recebido SMS ou emails falsos de entidades como SNS24, EDP ou OLX ou ate mesmo PSP, pedindo pagamentos geralmente de baixo valor para não levantar suspeitas. Além de burlas de falsas dívidas, ha notícias de ter sido utilizada em burlas do tipo Olá Pai/Olá Mãe”

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Deveria haver uma marca obrigatória em todas as imagens geradas por IA?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Range Rover Sport Dragon Challenge

A viagem de 1400 km até ao mar

Google Pay para Compras com ajuda da IA