Ministério da Saúde lança alerta por causa do SNS 24

O SNS 24 é o serviço telefónico e digital do Serviço Nacional de Saúde (Portugal) que presta aconselhamento, triagem, informação e encaminhamento na área da saúde. O Ministério da Saúde lançou agora um alerta.

Ministério da Saúde revela que estão a circular mensagens falsas

Segundo o Ministério da Saúde, estão a circular dois tipos de mensagens falsas, ambos com a referência de pagamentos em dívida da urgência: um com a referência bancária e outro com links de sites fraudulentos.

Nesse sentido, alertam-se os cidadãos para que estejam atentos a sites e mensagens (SMS) falsas, que se fazem passar pelo SNS 24 e pedem pagamentos indevidos.

O Ministério da Saúde, alerta que o endereço oficial do site SNS 24 é sns24.gov.pt. Os serviços do SNS 24 são gratuitos para todos os cidadãos. A linha telefónica e o site SNS 24 são serviços públicos gratuitos.

Trata-se de um esquema fraudulento que refere, de forma indevida, entidades credíveis, como o MIN.SAUDE, o SNS e o SNS 24, com o intuito de induzir os destinatários a fornecerem informações pessoais e bancárias, com o objetivo de obtenção de vantagem financeira.

Nunca clique, nem aceda a links suspeitos. Não faça qualquer pagamento e não introduza quaisquer dados pessoais ou bancários. Em caso de dúvida, contacte o SNS 24 – 808 24 24 24 (assuntos administrativos).