Winter crazy sale da KeysFan: Windows e Office com chaves digitais desde 8,58€ (até -90%)
No atual ecossistema digital, as subscrições mensais tornaram-se um custo fixo pesado para profissionais e empresas. A alternativa estratégica passa por investir em chaves de ativação, permitindo o acesso permanente às ferramentas de trabalho mais potentes do mercado sem faturas recorrentes. É a lógica do investimento único com uma vantagem clara a médio e longo prazo.
A Winter Crazy Sale da KeysFan destaca-se em 2026 com descontos agressivos em chaves digitais para Windows e Microsoft Office, com preços a começar em 8,58€. Para quem procura windows 11 cdkey, a campanha inclui várias edições (Pro, Home e LTSC), bundles e packs multi-PC.
Promoções de Windows com cupão SKF50
Para quem foca a sua procura em Windows 11 cdkey, a versão Pro continua a ser uma escolha lógica pela gestão avançada e segurança. Aplica o cupão SKF50 no checkout para obter o desconto indicado para a campanha.
Cupão Windows: SKF50
- Windows 11 Pro Key - 1 PC — 13,63€ — Aceder aqui
- Windows 11 Enterprise LTSC 2024 — 15,00€ — Aceder aqui
- Windows 11 Home Key - 1 PC — 13,26€ — Aceder aqui
- Windows 10 Pro Key - 1 PC — 8,78€ — Aceder aqui
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 — 12,80€ — Aceder aqui
- Windows 10 Home Key - 1 PC — 8,58€ — Aceder aqui
- Windows Server 2025 Standard — 31,50€ — Aceder aqui
Microsoft Office: produtividade sem rendas mensais
O cupão SKF62 desbloqueia o valor máximo em software de produtividade. Sem dependência de pagamentos recorrentes, estas opções permitem manter um ambiente de trabalho sólido e previsível — especialmente para quem quer complementar um Windows 11 cdkey com um pacote Office completo.
Cupão Office: SKF62
- Office 2021 Pro Plus - 1 PC — 31,75€ — Link direto
- Office 2021 Home and Business (Mac) — 48,99€ — Link direto
- Office 2024 Home and Business — 89,99€ — Link direto
- Office 2021 Pro 2 Keys Pack — 59,99€ (30,00€/unidade) — Link direto
- Office 2019 Pro Plus - 1 PC — 25,50€ — Link direto
- Visio Pro 2024 Key — 32,99€ — Link direto
- Project Pro 2024 Key — 35,99€ — Link direto
Soluções combinadas (bundles) e packs de volume
Para quem precisa de equipar múltiplos terminais ou procura o pacote completo de sistema operativo e produtividade, os bundles e packs de volume tendem a oferecer um custo por unidade mais baixo — e fazem sentido sobretudo em cenários de equipas.
|Configuração de volume / bundle
|Preço final
|Bundle: Win 11 Pro + Office 2021 Pro
|41,47€
|Bundle: Win 10 LTSC 2021 + Office 2021
|39,99€
|Windows 11 Pro - 50 chaves (B2B)
|400,00€
|Office 2021 Pro - 50 chaves (B2B)
|1250,00€
|Office 2021 Pro - 100 chaves (B2B)
|2400,00€
Software utilitário e ferramentas
Além de Windows e Office, a campanha inclui software prático para tarefas quotidianas (PDF, backups, drivers e privacidade).
- Ashampoo PDF Pro 5 — 29,99€ — Ver oferta
- IObit Driver Booster 12 — 17,69€ — Ver oferta
- AdGuard (3 dispositivos) - Vitalício — 32,74€ — Ver oferta
- Internet Download Manager - Vitalício — 21,99€ — Ver oferta
Conclusão
Se o objetivo é reduzir custos sem abdicar de um setup sólido, esta campanha é um bom ponto de partida: há opções para Windows 11 cdkey, Windows 10 e Microsoft Office, além de bundles e packs de volume. A recomendação é simples: escolher a edição certa para o uso pretendido, aplicar o cupão adequado e confirmar o valor final no checkout.
