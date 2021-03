Como gerar referências multibanco no seu site ou loja online

Gerar referências multibanco é uma necessidade obrigatória do comércio nos dias de hoje. A pandemia à escala global avançou com a progressão do comércio eletrónico quase como da noite para o dia.

Então, tornaram-se importantes duas situações para o comércio online: a reformulação do site, para quem ainda não se tinha adaptado, e ainda a adoção de formas de pagamento que possam facilitar os seus utilizadores. E o seu site? Já oferece referências Multibanco ou MBWay? Saiba como pode aderir a estes e outros serviços com a IFTHENPAY.

Não é a primeira vez que falamos aqui do serviço nacional IFTHENPAY. Apenas para posicionar o tema deste artigo, recordamos a informação:

O que é a IFTHENPAY?

Antecipadamente, já definimos a IFTHENPAY como uma histórica e credível Instituição de Pagamentos, nacional, que com a devida autorização do Banco de Portugal e por quem também é supervisionada, assegura todos os dias milhares de pagamentos digitais.

Igualmente, a marca opera na área dos pagamentos digitais e permite de forma fácil, por exemplo, a integração nas plataformas online de comércio eletrónico B2C e B2B.

Contudo, no método mais tradicional, a IFTHENPAY também apresenta a integração dos seus serviços nos processos de cobranças mais tradicionais:

integrados nas faturas

outros documentos contabilísticos

Analogamente, a empresa é pioneira na especialização da integração de métodos de pagamento, tudo sempre pensado no utilizador e na parte da integração transpirando seriedade e transparência como imagens de marca.

Onde e como posso utilizar o serviço?

De antemão, podemos tranquilamente afirmar que o serviço de pagamentos da IFTHENPAY, com integração com diferentes plataformas e meios de pagamento, pode ser utilizado de várias formas consoante as necessidades.

Vejamos então, as possíveis aplicações do mesmo:

Integração e-commerce

Integrado numa plataforma de e-commerce ou outra plataforma digital: assim, de forma totalmente automatizada, os clientes finais no momento do check-out escolhem a forma de pagamento pretendida e efetuam o pagamento.

Seguidamente, o comerciante é informado em tempo real do pagamento e pode imediatamente disponibilizar o produto ou serviço ao seu cliente. Existem plug-ins de integração para a maior parte das plataformas de e-commerce e outras plataformas.

Integração documentos tradicionais

Por outras palavras, integrado nos documentos tradicionais como as faturas ou orçamentos: as faturas podem assim passar a incluir, por exemplo, uma referência multibanco, facilitando assim o pagamento ao cliente final e facilitando também a reconciliação dos pagamentos (que pode ser automatizada).

Assim, a maior parte dos softwares de faturação já oferece integração com o serviço IFTHENPAY ou podem ser facilmente integrados.

Backoffice ou apps IFTHENPAY

Todavia, através do backoffice ou das APPs da IFTHENPAY é possível também gerar referências multibanco ou pedidos MBWAY e enviá-los aos clientes. Assim, mesmo que não possua uma loja online (ou em complemento à loja online), é possível receber pagamentos digitais à distância;

Link Gateway

Ao mesmo tempo, através de um link via Gateway IFTHENPAY (“Pay By Link”) é possível colocar em qualquer site, software, redes sociais, e-mails, formulários de inscrições em eventos, formulários de donativos, etc, um link que dá acesso direto à Gateway de Pagamentos e onde o utilizador escolherá o método de pagamento pretendido e efetua o pagamento.

Contudo, existe a necessidade de sublinhar que é possível a criação de formulários para inscrições num evento, com pagamentos integrados, e botões de “DOAR” de forma a receber donativos para associações.

Para quem ainda não tem loja online, mas tem um site, uma página do Facebook ou quer simplesmente integrar nos seus e-mails a possibilidade de vender online através de pagamentos digitais, existe um mecanismo imediato de o fazer e sem custos adicionais.

API – Referências Multibanco

Gerar referências Multibanco e integrá-las num negócio, seja online ou não, é garante de facilidade na venda em muitos casos e, principalmente, comodidade para os utilizadores.

Então, a pensar tanto no vendedor como no consumidor final, com a IFTHENPAY vamos poder encontrar o guia completo que ensina aos programadores a integração completa de referências Multibanco.

Atualmente, vamos poder encontrar neste link o guia API Referências de Multibanco passo a passo de como se cria, como se geram e como se integram seja no site, seja em qualquer plataforma.

MBWAY e PAYSHOP

Além deste guia para gerar referências Multibanco, existem guias passo a passo específicos para MBWAY e PAYSHOP, muito simples de seguir.

Assistência ao cliente

Sem dúvida, esta é uma das partes mais importantes: o suporte ao cliente. E é aqui mesmo que a IFTHENPAY mostra o seu destaque, pois garante assistência técnica gratuita a todos os clientes e podem ser utilizados os seguintes canais:

Através do e-mail suporte@ifthenpay.com

suporte@ifthenpay.com Através do telefone: 808 222 777 ou +351 227 660 871

Através da abertura de um ticket aqui

Gestão dos pagamentos ao gerar referências Multibanco

Entre as muitas vantagens de trabalhar com este sistema reside no facto de a IFTHENPAY ter otimizado o processo ao detalhe. Porquê? Por é mesmo possível atribuir números de cliente às referências e, seguidamente, saber sempre quem pagou o quê em concreto.

Em segundo, de cada vez que o site do cliente gerar uma referência Multibanco e a mesma for usada com sucesso, ou seja, se o cliente pagar, podemos uma notificação da plataforma a dizer que o mesmo já foi feito.

Sem dúvida que a IFTHENPAY marca posição e tendência nos dias de hoje. Apontando para a facilidade do pagamento, todo o seu método passa, acima de tudo, por pensar no cliente e como o pode ajudar, não só a melhorar como a crescer.