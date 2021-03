Estas poderão ser as gráficas ASUS Radeon RX 6700 XT TUF e DUAL

A AMD tem um evento marcado já para quarta-feira, onde deve apresentar a sua tão aguardada placa gráfica Radeon RX 6700 XT. Mas enquanto esta GPU não chega, várias informações vão sendo partilhadas online.

Recentemente, foram então divulgadas duas imagens daquelas que poderão ser as placas gráficas ASUS Radeon RX 6700 XT TUF e DUAL.

Revelado possível aspeto das gráficas ASUS Radeon RX 6700 XT TUF e DUAL

Como já aqui falámos, a AMD anunciou um evento para a próxima quarta-feira, dia 3 de março. Espera-se que a fabricante apresente a aguardada gráfica Radeon RX 6700 XT, que será provavelmente uma concorrente à altura da Nvidia GeForce RTX 3060 Ti.

O site VideoCardz recebeu duas imagens que, supostamente, mostram as placas gráficas personalizadas da ASUS Radeon RX 6700 XT TUF e DUAL. Além disso, ao site foi comunicado que a ASUS estava a preparar três modelos personalizados e um design de referência.

ASUS Radeon RX 6700 XT TUF

A imagem seguinte mostra então o modelo ASUS Radeon RX 6700 XT TUF OC. Esta GPU conta com três ventoinhas, sendo que as duas das extremidades laterais trazem 11 hélices, enquanto que a do meio traz 13 hélices e gira na direção contrária das restantes.

Prevê-se que esta gráfica traga o chip Navi22-A com TGP mais alto. A placa conta com quase 3 slots e 32,2 cm de comprimento. Traz também ligações de alimentação duplos de 8 pinos e, no geral, o design é semelhante à RX 6800 XT TUF da ASUS.

ASUS Radeon RX 6700 XT DUAL

Esta gráfica não traz um overclock de fábrica e estima-se que venha com o chip Navi22-B com TGP reduzido. As velocidades de clock não foram reveladas, mas contará com um design de slot de 2,7 com comprimento de 29,7 cm.

A versão DUAL da RX 6700 XT terá conectores de alimentação de 6 e 8 pinos, tal como o modelo padrão.

Desta forma, resta-nos assim aguardar pelo próximo dia 3 para saber o que a AMD irá realmente apresentar.