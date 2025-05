Como a tecnologia leva os cuidados de saúde para o próximo nível

Com o desenvolvimento económico e a melhoria dos padrões de vida, as exigências das pessoas por serviços de saúde de alta qualidade aumentam acentuadamente. Quais os desafios enfrentados pelo setor de saúde e hospitais que podem ser colmatados por tecnologia?

No entanto, os serviços de saúde globais enfrentam muitos desafios, como erros médicos frequentes, baixa eficiência, sistemas de informação heterogéneos e isolados e capacidade insuficiente de lidar com eventos de saúde pública.

Em resposta, estão a emergir hospitais inteligentes, integrando tecnologias de informação para otimizar a prestação de cuidados. A telemedicina, por exemplo, quebra as restrições geográficas, enquanto rondas móveis nas enfermarias melhoram a eficiência do consultório médico e o rastreamento de ativos melhoram a eficiência operacional.

Com essas evoluções, os hospitais inteligentes podem melhorar a qualidade dos serviços de saúde e imprimir uma nova vitalidade no setor. Estima-se que, em 2026, os gastos com saúde deverão aumentar significativamente, impulsionando o desenvolvimento de hospitais inteligentes.

A construção inteligente de redes hospitalares traz desafios e oportunidades

A infraestrutura que sustenta as Tecnologias de Informação e Comunicação destes hospitais é a pedra angular do sistema geral de saúde inteligente. No entanto, o desenvolvimento de hospitais inteligentes enfrenta desafios, como a pressão na garantia de qualidade para serviços de equipas multidisciplinares (MDT), desconexão frequente de terminais móveis de saúde e a construção complexa de serviços Internet of Things (IoT) de saúde.

As equipas multidisciplinares dependem da transmissão de dados estruturados e de imagem. O seu trabalho exige também que os sistemas de conferência tenham qualidade garantida de áudio e vídeo, impondo requisitos mais altos em recursos de largura de banda de rede, latência e jitter. Em redes tradicionais, os recursos de largura de banda são partilhados por todos os serviços. À medida que a rede de transporte leva cada vez mais aplicações de IoT e imagens PACS (sistema de arquivo e comunicação de imagens), os recursos de rede entre hospitais são invocados com mais frequência, o que torna cada vez mais difícil garantir serviços prioritários.

Baseado em Wi-Fi, o sistema de rondas de enfermaria móvel expande as funções da estação de trabalho junto das camas, permitindo que os profissionais de saúde consultem os dados de diagnóstico e tratamento dos pacientes em tempo real e carreguem imagens, áudio ou telemetria clínica. No entanto, em situações reais, os terminais são frequentemente desconectados e os utilizadores precisam de fazer login novamente. Tal reduz a eficiência e pode causar atraso no upload ou perda de dados, afetando gravemente a experiência de trabalho dos profissionais de saúde e potencialmente colocando pacientes em risco.

Implementação complexa de IoT na área da saúde

A implementação de redes IoT na área da saúde traz benefícios significativos, mas enfrenta desafios de complexidade. Os dispositivos tradicionais de saúde são ligados, principalmente, por cabos de rede. Adicionalmente, não existe um plano unificado de implementação de IoT e a introdução de diferentes protocolos, como RFID, ZigBee e Bluetooth, obriga a um grande número de access points Wi-Fi.

A dificultar a situação, a interferência entre os protocolos de IoT é severa e a confiabilidade da comunicação dos principais serviços, como o registo e visualização de sinais vitais, pode não ser garantida, representando assim grandes ameaças à segurança e fiabilidade dos dados.

Assistência médica inteligente de alta qualidade

As soluções de saúde inteligentes, como, por exemplo, as disponibilizadas pela Huawei, estão a tornar-se fundamentais para a transformação digital da saúde devido aos seus principais recursos, como velocidade ultraelevada, ampla cobertura, zero roaming e IoT hiper convergente. A solução visa melhorar a eficiência da assistência médica, como também desempenha um papel importante na garantia da segurança da assistência médica e na otimização da experiência do paciente.

Graças às suas vantagens exclusivas, como operação multilink (MLO), multi-RU (MRU) e 4096-QAM, a última geração da tecnologia Wi-Fi 7 oferece até 2.000 Mbps por cliente Wi-Fi, sustentada a 1000 Mbps ou mais, mesmo com 30 utilizadores em simultâneo. Esse desempenho responde aos requisitos de largura de banda elevada de várias aplicações médicas, como consulta de vídeo HD, telemedicina, bem como gravação HD/AR e demonstração de cirurgia.

Adicionalmente, dada a inovadora tecnologia de zero roaming de última geração, é necessário apenas um conjunto de access points (APs) distribuídos numa enfermaria para fornecer cobertura de sinal Wi-Fi estável e de alta velocidade. Dessa forma, os terminais móveis de saúde podem ser conectados de forma fiável ao mesmo AP em qualquer canto da enfermaria, o que permite que os profissionais de saúde visualizem facilmente os registos médicos, entreguem prescrições e registem as condições dos pacientes por meio de terminais móveis. Esta tecnologia inovadora não melhora apenas a eficiência do trabalho dos profissionais de saúde, mas também contribui significativamente para a segurança do acto médico por meio da redução eficaz de incidentes causados por interrupção da rede ou perda de dados.

A integração de tecnologias IoT sobre Wi-Fi dá início a um novo capítulo da assistência médica inteligente e ajuda a criar uma plataforma para acesso abrangente às redes IoT em hospitais. Integra tecnologias de transmissão de curta distância, como RFID, ZigBee e Bluetooth com Wi-Fi, ajudando a implementar cobertura total de sinais sem fios, permitindo um rápido backhaul de dados.

Os APs Wi-Fi permitem integração com cartas IoT miniPCIe ou USB, enquanto a plataforma habilita conectividade transparente entre estas e a respetiva solução de gestão, facilitando a construção de rede hospitalar única e proporcionando o acesso à rede em todos os cenários, sobre uma única infraestrutura de cablagem.

Um futuro brilhante?

Olhando para o futuro, com o progresso contínuo da ciência e tecnologia, bem como a inovação contínua no sector de saúde, a construção de redes inteligentes de saúde de alta qualidade terá um futuro próspero. Além disso, a introdução de tecnologias avançadas, como o Wi-Fi 7, prometem melhorar a largura de banda e a estabilidade das redes de saúde, oferecendo suporte a mais aplicações com requisitos críticos.

Soma-se ainda, a popularização da tecnologia de zero roaming ao nível do hardware que assegurará que os terminais de assistência médica se mantêm online, tornando a assistência médica mais tranquila e eficiente. Por último, a profunda convergência de Wi-Fi e IoT implementará o acesso em todos os cenários e a gestão inteligente de terminais de IoT de saúde, injetando nova vitalidade no desenvolvimento inteligente do sector de saúde.

Este artigo foi escrito pela Huawei Portugal para o Pplware