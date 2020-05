Clientes da Nowo novamente com problemas de Internet, TV e telefones

Ainda não foi há muito tempo que informamos aqui que o serviço da Nowo estava com problemas. Como já referimos, Portugal tem uma boa infraestrutura, mas por vezes há alguns problemas que até são alheios às operadoras, mas que afetam os seus clientes.

Segundo o feedback que tem chegado ao Pplware, há vários clientes da Nowo que estão sem serviço!

Se é cliente da Nowo e está com problemas a aceder à internet fique a saber que o problema não é só seu. De acordo com alguns relatos de leitores do Pplware e pelas informações do site DownDetector, o serviço de comunicações da operadora está novamente com problemas em algumas zonas.

Além do site DownDetector,, são também vários os comentários nas redes sociais da operadora de clientes insatisfeitos com o serviço.

Segundo o que está a ser reportado pelos clientes, o problema desta vez é ao nível da TV, internet e telefones. Há várias zonas afetadas, das quais se destacam a Lisboa, Seixal, Caldas da Rainha, Almada, Barreiro, etc. Até ao momento não há nenhuma informação sobre o que está a acontecer.