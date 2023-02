China cria dispositivo que simula beijo à distância…

Será que a parte emocional consegue também passar pelas redes de comunicação? É óbvio que não, mas através de simulações parece ser possível. Um Instituto na China criou um dispositivo que simula um beijo à distância entre pessoas.

Para enviar um beijo, os utilizadores precisam de fazer download de uma app

Se achava que não era possível dar um beijo à distância, é melhor mudar de ideias. Na China foi criado um dispositivo que permite que os casais partilhem intimidade física “real” através de redes de comunicação. Segundo a CNN, o dispositivo está equipado com sensores de pressão e atuadores. O dispositivo é capaz de imitar um beijo real, replicando a pressão, os movimentos e a temperatura dos lábios do utilizador. Além dos movimentos do beijo, também é possível transmitir o som que o utilizador fez no momento do afeto.

Para enviar um beijo, os utilizadores precisam de fazer download da app e ligar o dispositivo à interface de carregamento do telefone. Depois os casais podem iniciar uma videochamada e transmitir réplicas dos seus beijos uns aos outros.

A invenção foi patenteada pelo Instituto Vocacional de Tecnologia Mecatrónica de Changzhou. Uma invenção semelhante, o “Kissinger”, foi lançada pelo Imagineering Institute na Malásia, em 2016. No entanto, foi fabricada na forma de uma almofada de silicone sensível ao toque, em vez de lábios de aparência realista.

Este novo dispositivo custa cerca de US$ 41, e como em tudo na vida, há quem goste e quem não goste.