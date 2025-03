Cheque-Formação + Digital: o que é e como receber o apoio de 750 euros?

Num mundo verdadeiramente conectado, as competências digitais são um trunfo cada vez mais valioso. Para facilitar o acesso dos trabalhadores a formações na área digital, de forma a aumentar os conhecimentos e competências, foi criada a medida Cheque-Formação + Digital. Esta medida reembolsa o valor da inscrição em formações na área digital, até 750 euros.

Integrada no Programa Emprego + Digital 2025, o Cheque-Formação + Digital visa apoiar e incentivar o desenvolvimento de competências e qualificações no domínio digital dos trabalhadores, numa altura em que estas são verdadeiramente importantes.

Este Cheque-Formação pode representar uma oportunidade para qualquer trabalhador que procure potencializar as suas competências, nomeadamente para:

Manutenção do emprego;

Progressão no mercado de trabalho;

Reforço da qualificação e da empregabilidade.

Este apoio é dado, na forma de reembolso, aos trabalhadores que realizem ações de formação em competências digitais à sua escolha, como, por exemplo, em áreas de Marketing Digital, Redes Sociais, Inteligência Artificial e outras áreas no domínio do digital.

Quem pode aproveitar o apoio para melhorar as suas competências digitais?

Qualquer trabalhador pode recorrer ao Cheque-Formação + Digital.

Para ser elegível a este apoio, o candidato deve:

Ter idade igual ou superior a 18 anos;

Possuir residência legal em Portugal Continental;

Não ter dívidas às Finanças nem à Segurança Social;

Ter um vínculo laboral ativo: Trabalhador por Conta de Outrem; Trabalhador Independente com rendimentos empresariais ou profissionais; Empresário em Nome Individual; Sócio de Sociedades Unipessoais por Quotas; Trabalhador em Funções Públicas.



Verifique se tem direito a receber o Cheque Formação Digital aqui.

Como fazer a candidatura ao Cheque-Formação + Digital

Caso cumpra os requisitos, deve começar por fazer a inscrição num curso de marketing digital, que pertença a uma entidade formadora certificada pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), como a Web2Business (W2B), da Vasco Marques Digital Academy.

O curso mais procurado é o Master Marketing Digital de A a Z. Com mais de 100 horas de conteúdo, abrange as principais áreas do Marketing Digital, como redes sociais e anúncios online.

É, também, o curso que permite receber a totalidade do valor do Cheque-Formação + Digital, uma vez que o valor da inscrição é o mesmo do valor do cheque. O curso pode ser pago a pronto, ou em mensalidades até 12 vezes sem juros.

Depois da inscrição no curso, pode seguir o guia de apoio à candidatura, com todos os passos para receber o reembolso da sua inscrição, e ainda o vídeo explicativo de como receber o Cheque-Formação + Digital.

Para ajudar no processo, existe uma checklist para download com tudo o que precisa.

Além disso, no sentido de facilitar todo o processo, existe uma linha verde com central de atendimento gratuita para dúvidas sobre o Cheque-Formação + Digital: 800 450 360.

Por serem áreas muito procuradas, numa tendência que se prevê crescente, melhorar as competências em Marketing Digital, com a ajuda do Cheque-Formação + Digital, será profícuo para a carreira de qualquer trabalhador que não quer ficar para trás!