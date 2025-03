IA chega às vinhas! Eis como a tecnologia está a ajudar na produção

Quando os tratores equipados com inteligência artificial (IA) se tornaram disponíveis para as vinhas, Tom Gamble, um agricultor californiano, viu uma oportunidade única e decidiu ser um dos primeiros a adotá-los. Embora reconhecesse que haveria um período de adaptação, acreditava que a tecnologia valia o investimento. E não estava enganado.

De acordo com a ABC News, Gamble adquiriu um trator autónomo e planeia ativar a sua funcionalidade de condução autónoma na próxima primavera. Atualmente, está a utilizar os sensores de IA do trator para mapear a sua vinha no Napa Valley. À medida que a máquina aprende a disposição das filas, tornar-se-á capaz de operar de forma independente.

A IA irá processar os dados recolhidos e ajudará Gamble a tomar decisões mais informadas sobre a sua produção, numa abordagem a que chama "agricultura de precisão".

Não vai substituir completamente a observação direta do agricultor, que continua a ser essencial e uma das partes que mais aprecio. Mas permitirá trabalhar de forma mais inteligente, reduzir a fadiga e melhorar a qualidade das decisões.

Afirmou Gamble.

A sua intenção é utilizar esta tecnologia ao máximo, considerando os benefícios económicos, ambientais e regulatórios. Os tratores autónomos podem ajudar a reduzir o consumo de combustível e a minimizar a poluição.

IA pode otimizar o uso de água, fertilizantes e pesticidas

Com a crescente adoção da IA, especialistas apontam que o setor vitivinícola demonstra como a tecnologia pode ser integrada sem substituir forças de trabalho. Ferramentas como a IA podem otimizar o uso de água, fertilizantes e pesticidas, tornando as vinhas mais sustentáveis.

Sistemas de irrigação inteligentes e tratores equipados com sensores ajudam a minimizar desperdícios, monitorizando o solo e a saúde das videiras para prever com mais precisão a produção de cada colheita.

Outros aspetos da indústria do vinho também estão a incorporar a IA, desde a criação automática de rótulos personalizados até ao desenvolvimento de vinhos com recurso a plataformas como o ChatGPT para definir perfis de sabor e preços.

Não vejo empregos a desaparecer. Pelo contrário, os operadores de tratores irão desenvolver novas competências e talvez gerir frotas destas máquinas, sendo compensados pelo aumento das suas qualificações. Houve receios quando os tratores substituíram os cavalos e mulas no arado, mas a tecnologia demonstrou o seu valor, tal como acontecerá com a IA. A adoção de qualquer nova tecnologia leva o seu tempo.

Disse Gamble.

Empresas como a John Deere já utilizam IA em soluções para viticultores

A tecnologia "Smart Apply" da John Deere permite que tratores apliquem produtos apenas onde são necessários, utilizando sensores e algoritmos para detetar a presença de folhas e cachos de uvas.

Tyler Klick, sócio da Redwood Empire Vineyard Management, afirmou que a sua empresa começou a automatizar válvulas de irrigação, que enviam alertas em caso de fugas e encerram automaticamente se detetarem um fluxo de água excessivo.

Estas válvulas aprendem os padrões de consumo de água e ajustam-se de forma eficiente.

Explicou Klick. Cada válvula custa cerca de 600 dólares, com uma subscrição anual de 150 dólares por hectare.

Além disso, a adoção da IA parece não estar a assustar os viticultores:

Eles já viram muitas tecnologias serem vendidas como soluções milagrosas. A agricultura é imprevisível, mas se houver algo que possa facilitar tarefas difíceis, a maioria dos produtores irá abraçar essa oportunidade.

Afirmou Mason Earles, professor na Universidade da Califórnia, em Davis, e cofundador da plataforma de gestão agrícola Scout.

Leia também: