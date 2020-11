Black Friday PCDIGA é de 27 a novembro a 4 de dezembro

Devido à pandemia do Covid-19, 2020 foi a responsável pela alteração de comportamentos de compra online, onde segundo um estudo da “Economia e Sociedade Digital em Portugal” desenvolvido em colaboração entre o ACEPI e o IDC, cerca de 60% dos compradores online afirma ter aumentado o valor das suas compras através da Internet.

Aproxima-se a peak season, que engloba a Black Friday, a Cyber Monday e a época de compras natalícias.

Black Friday é na PCDIGA…

Estando os portugueses mais virados do que nunca para as compras online, a época alta no e-commerce promete em 2020 bater números recorde em Portugal, apesar de todo o contexto socioeconómico.

Produtos como moda e acessórios, eletrodomésticos e perfumes e cosmética, estão entre os produtos mais procurados nesta peak season. A tecnologia continua, no entanto, a reunir a grande preferência da esmagadora maioria dos utilizadores à escala mundial.

Um dos grandes players no e-commerce em Portugal, no que toca à venda de tecnologia e hardware, é a PCDIGA.

Com um crescimento sustentado ano após ano, a PCDIGA é de há vários anos um dos destaques no que toca à peak season.

Para Nelson Arrifes, Head of Marketing da PCDIGA, desafios são para serem ultrapassados:

Não é segredo que o mercado em que nos inserimos atravessa dois grandes desafios. O primeiro, a grande procura em determinadas gamas de produto devido à pandemia da Covid-19, que faz com que pessoas e empresas tenham de se reajustar para continuar a laborar. Esse reajuste tem levado a uma procura por produto que o mercado não esperava. O segundo desafio, a falta de capacidade de produção existente para essa procura, que origina a que existam os chamados shortages. No entanto, apesar dos desafios existentes no mercado, iremos preparar a melhor Black Friday PCDIGA de sempre, com oportunidades muito variadas para o cliente e com promoções que sabemos que são apreciadas por todos – desde o gamer, ao profissional, passando pelo utilizador que procura renovar a sua casa com aquele eletrodoméstico tão esperado.

Este ano de 2020, a empresa promete continuar a oferecer aos seus clientes as melhores promoções na Black Friday, mas com um desafio pela frente: a escassez generalizada de stock no mercado tecnológico à escala mundial.

Black Friday na PCDIGA