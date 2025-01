Banco de Portugal alerta para entidades não habilitadas em conceder crédito

O Banco de Portugal adverte que há entidades não habilitadas, com divulgação no Facebook, que não estão habilitadas a exercer qualquer tipo de atividade financeira em Portugal. Tenha cuidado.

O Banco de Portugal adverte que os responsáveis pelos perfis da rede social Facebook infra identificados não estão na presente data, nem nunca estiveram, habilitados a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a concessão de crédito:

Perfis do Facebook

oferta de empréstimo grátis em 24 horas sem pagamento antecipado

Ajuda Privada

Ajuda financeira privada em Portugal

Crédito Confiável e Seguro

A atividade de concessão de crédito, prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, está reservada às entidades legalmente habilitadas para o efeito, conforme o disposto no n.º 2 do artigo 8º e no artigo 10.º, ambos do referido regime jurídico.

A lista das entidades autorizadas a conceder crédito pode ser consultada no sítio na internet do Banco de Portugal, em www.bportugal.pt.