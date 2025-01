Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Midlife Crisis - Faith No More

Os Faith No More são uma banda norte-americana de metal alternativo formada em São Francisco, Califórnia em 1982 e que regressou às atividades em 2009 após uma pausa de 11 anos. Antes de escolherem o nome atual em 1982, a banda apresentou-se com os nomes Sharp Young Men e depois Faith No Man. considerado um dos maiores grupos de rock dos anos 1990, e entre as canções suas de maior sucesso estão "Epic" e " Falling to Pieces" do álbum The Real Thing (1989), "Midlife Crisis" e "Easy", cover do grupo americano The Commodores, as duas do álbum Angel Dust (1992), além de outro êxito, a canção "Ashes To Ashes " do álbum Album of the Year de 1997. A banda ganhou notoriedade no Brasil com a passagem constante do vídeo musical de "Epic" na MTV local, com uma apresentação no Rock in Rio II e com o encerramento, no dia 14 de Novembro de 2011, do Festival SWU, na cidade paulista de Paulínia.

O estilo musical é de difícil categorização, muitos críticos musicais e músicos dos anos 90 dizem que foram eles que influenciaram o aparecimento do nu metal dado que a banda tem uma série de vertentes e géneros distintos, como o punk, jazz, funk, heavy metal, rap, easy listening e pop. Alguns chegaram mesmo a chamar ao seu estilo metal alternativo. O single "Epic" é considerado por alguns como a primeira encarnação do nu metal, como afirma Jonathan Davis "Epic foi protótipo do modelo do rótulo que olheiros da música procuravam para recrutar. E eles fizeram-no. Isto é uma defesa da ideia que o Os Faith No More foram o único catalisador atrás do que finalmente se transformou no nu metal" diz Jonathan Davis que mais tarde chamou Mike Bordin para tocar bateria nos Korn. Outro factor crucial para a popularidade dos Faith No More foi a entrada de Mike Patton em 1988, cujos vocais característicos podem ter sido a maior razão para o sucesso comercial do grupo.

Depois de lançarem seis álbuns de estúdio, incluindo os seus álbuns mais vendidos The Real Thing (1989) e Angel Dust (1992), os Faith No More anunciaram oficialmente uma pausa a 20 de abril de 1998. A 24 de fevereiro de 2009, os membros dos Os Faith No More anunciaram uma reunião para fazerem uma digressão europeia, bem como uma nova passagem pelo Brasil, no dia 07/11/2009, no Maquinária Festival, e lançaram o seu sétimo álbum de estúdio, Sol Invictus, em Maio de 2015.

