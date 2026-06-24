Autoridade Tributária e Aduaneira lança alerta para “influencers”

Se teve rendimentos em 2025 através das redes sociais, plataformas digitais ou parcerias comerciais, é importante garantir que todos esses valores são devidamente declarados no IRS. O alerta é da Autoridade Tributária e Aduaneira.

Além dos pagamentos em dinheiro, a Autoridade Tributária considera também os rendimentos recebidos "em espécie", como produtos, ofertas ou outros benefícios atribuídos em troca de publicidade, promoção ou criação de conteúdos.

Dependendo da situação profissional, estes rendimentos podem enquadrar-se em diferentes categorias:

Entre os rendimentos que devem ser declarados encontram-se:

Receitas provenientes de publicidade e patrocínios;

Parcerias com marcas;

Contratos de direitos de imagem;

Comissões obtidas através de programas de afiliados;

Monetização de conteúdos em plataformas digitais.

Dependendo da situação profissional, estes rendimentos podem enquadrar-se em diferentes categorias:

Categoria A – Trabalho Dependente

Aplica-se quando existe um contrato de trabalho e um vínculo laboral com uma entidade empregadora.

Categoria B – Trabalho Independente

Destina-se a trabalhadores independentes, freelancers e prestadores de serviços que exercem atividade por conta própria.

Outro aspeto importante diz respeito aos rendimentos obtidos no estrangeiro. Quem tem residência fiscal em Portugal está obrigado a declarar não apenas os rendimentos gerados em território nacional, mas também aqueles que recebeu de empresas, marcas ou plataformas internacionais.

Com o prazo de entrega do IRS a aproximar-se do fim, vale a pena confirmar que toda a informação foi corretamente declarada para evitar problemas futuros com o Fisco.