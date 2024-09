Atenção! Finanças lançam alerta para e-mail falso…

Os e-mails, as chamadas e as mensagens fraudulentos estão em alta, conhecendo-se novos casos com perigosa frequência. Mais uma vez, o alerta parte da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e dá conta de um e-mail fraudulento que está a ser enviado para alguns contribuintes.

Finanças pedem para ignorar e-mails deste tipo...

A AT emitiu um novo alerta para um e-mail fraudulento que está a ser enviado aos contribuintes relativamente a um suposto reembolso, sublinhando que o link sugerido não deve ser aberto.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT nas quais é pedido que se carregue em links que são fornecidos.

Conforme explica na mesma nota, estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas, pois "o seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos".

O Fisco recomenda a leitura do folheto informativo sobre Segurança Informática disponível no Portal das Finanças.