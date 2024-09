Será que Elon Musk terá em breve um novo comprador para o X?

A compra do Twitter por Elon Musk veio marcar um momento na história da Internet. Foi um processo complicado e, principalmente, uma posição assumida que deixou muitos desconfortáveis. Depois de todas as mudanças, pode haver em breve uma nova. Elon Musk poderá em breve ter um novo comprador para o X.

O X (ou o Twitter) tem estado no foco de muitas questões, tudo após ter sido comprado por Elon Musk. Mesmo com todos os problemas, não deixa de ser um ativo interessante e tem criado algum interesse. Mark Cuban, um empresário com grandes investimentos nos EUA, manifestou agora interesse em comprar X.

Mark Cuban recentemente mostrou interesse em comprar o Twitter e transformar esta rede social. Afirmando que tinha planos para a Fox News em conjunto com o Twitter, mas admitiu que não era financeiramente possível comprar as duas plataformas.

Na sua mais recente entrevista, Mark Cuban expressou o seu desconforto com as mudanças na política do Twitter. Revelou que se tivesse recursos financeiros suficientes, compraria a plataforma de rede social e traria o conteúdo para uma linha mais livre.

Cuban também partilhou ideias semelhantes sobre a Fox News. Estimou que custaria entre 15 e 20 mil milhões de dólares para transformar a plataforma. Salientou que lhe seria impossível pagar esse valor com a sua fortuna de 5,7 mil milhões de dólares, segundo a Forbes.

Por outro lado, afirmou que o Twitter, que Elon Musk comprou por 44 mil milhões de dólares, não está à venda. Afirmou estar ciente de que Elon Musk não pensa em vender a plataforma. Ainda assim, e com todos os problemas que têm surgido no X, não é descabido pensar nessa possibilidade.

Sabemos que Cuban e Musk já discordaram em questões como o controlo de conteúdos e os algoritmos do Twitter. Mark Cuban pensa que plataformas como o Twitter e a Fox News atraem audiências poderosas e isso deve ser tido em conta.

Dada a volatilidade de Elon Musk e o seu temperamento, não é ilógico pensar que Elon Musk poderá um dia livrar-se do Twitter. Esta é a sua plataforma de eleição e tem lutado para se torne uma fonte de rendimentos, mas como temos visto isso demora a ser uma realidade. Será que em berve vamos ver o X a mudar de mãos?