Atenção ao prazo das matrículas: não deixe passar a data

Se vai frequentar o 10.º, 11.º ou 12.º ano no próximo ano letivo, esteja atento ao calendário. As matrículas e inscrições decorrem exclusivamente dentro dos períodos estabelecidos para cada fase do concurso nacional de acesso.

Faça a matrícula no Portal das Matrículas

A renovação da matrícula deve ser efetuada através do Portal das Matrículas, plataforma disponibilizada pelo Ministério da Educação para a gestão das matrículas no ensino pré-escolar, básico e secundário. A autenticação pode ser feita com Cartão de Cidadão, Chave Móvel Digital ou credenciais do Portal das Finanças.

É importante recordar que a renovação da matrícula só necessita de intervenção do encarregado de educação ou do aluno (quando maior de idade) em situações como:

Transição de ciclo (como o 10.º e o 12.º anos);

Mudança de estabelecimento de ensino;

Alteração do encarregado de educação;

Alteração do curso ou escolha de disciplinas.

Se ainda não tratou da matrícula, não deixe o processo para o último dia. Uma elevada afluência ao Portal das Matrículas ou algum problema de autenticação pode atrasar a submissão do pedido.

O período para a renovação da matrícula para os alunos do 10.º e 12.º ano decorre entre 15 e 24 de julho, pelo que o processo deve ser concluído dentro deste prazo.

Portal das Matrículas