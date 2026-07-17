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4 carros novos por dia: a China está a afogar-se em modelos que ninguém compra

· Motores/Energia 5 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Manuel says:
    17 de Julho de 2026 às 11:20

    Continuo com a mesma dúvida: porquê que os chineses na Europa (e os mais abastados na China), não andam em carros chineses?

    Responder
    • Toni da Adega says:
      17 de Julho de 2026 às 11:50

      Porque em Portugal é que é se compra carros com 20 anos e chamam isso um semi novo. Em portugal um carro de 20k é quase considerado um carro de luxo.
      Eles deixam o barato para os portugueses e vao para a gama mais alta

      Responder
  2. Zé Fonseca A. says:
    17 de Julho de 2026 às 11:26

    O PCC segura, o que importa é produzir

    Responder
  3. A says:
    17 de Julho de 2026 às 11:50

    Isso é igual ás casas construídas em massa e que ficaram vazias ou desvalorizaram para metade…..na China consegue-se alugar um apartamento luxuoso por 500 euros por mês ..nao sei como muitos reformados ainda nao deram por isso

    Responder

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