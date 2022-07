Amazon vai comprar a empresa One Medical por 3,9 mil milhões de dólares

A Amazon está a comprar a One Medical, uma empresa dedicada à prestação de cuidados de saúde primários. O negócio implicará um investimento de 3,9 mil milhões de dólares.

A gigante do comércio eletrónico explicou que quer facilitar serviços que deviam, por si só, ser acessíveis.

A Amazon está a comprar a empresa de prestação de serviços de saúde primários, One Medical, por 3,9 mil milhões de dólares, cerca de 18 dólares por ação. As empresas anunciaram o negócio durante esta semana que passou e revelaram que se trata de uma valorização dos cuidados de saúde primários.

Na opinião dos executivos da Amazon, nomeadamente de Neil Lindsay, vice-presidente sénior dos serviços de saúde, os cuidados médicos estão “no topo da lista de experiências que necessitam de reinvenção”. Por essa razão, faz sentido investir em companhias como a One Medical.

Conforme explicado numa declaração, com a compra da One Medical, a Amazon procura melhorar a forma as pessoas agendam as consultas e a experiência do contacto com um médico.

Adoramos inventar para facilitar o que deve ser fácil e queremos ser uma das empresas que ajuda a melhorar drasticamente a experiência dos cuidados de saúde ao longo dos próximos anos.

Explicou Lindsay.

Também numa declaração, o CEO da One Medical Amir Dan Rubin revelou que há “uma imensa oportunidade de tornar a experiência dos cuidados de saúde mais acessível, económica e até mesmo agradável para os pacientes, fornecedores e contribuintes”. Depois da venda oficial, o diretor executivo continuará a ocupar o cargo.

O primeiro passo da Amazon neste muito dos cuidados de saúde foi dado em 2018, aquando da compra da PillPack por 750 milhões de dólares. Além disso, também possui um serviço relacionado com a área da saúde, o Amazon Care.

Alguns utentes da One Medical já disseram, pelo Twitter, que abandonarão o serviço, por recearem que a Amazon tenha acesso aos seus dados.

Leia também: