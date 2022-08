O novo plano do Netflix, assente em publicidade, tem estado a ser revelado de forma acelerada nas últimas semanas. Este não é ainda uma realidade, mas muita informação tem surgido, nem sempre positiva sobre o que vai trazer.

O que foi revelado não aponta para que este seja muito atraente, mas agora surgiram novidades interessantes. Depois de muitos pontos negativos, há agora uma informação que veio mostrar que nem tudo são más notícias para o Netflix e o seu plano com publicidade.

A aposta do Netflix neste novo plano assente em publicidade é grande. Será, supostamente, a forma deste serviço recuperar muitos dos seus utilizadores e de garantir, espera-se, que a partilha de contas deixa de ser realizada, graças ao preço mais reduzido.

O que agora surgiu vem mostrar que afinal nem sempre a publicidade vai ser mostrada aos utilizadores. Durante as estreias dos seus filmes e séries este elemento não vai estar presente. Só mais tarde é que a publicidade passará a ser apresentada sempre que esses conteúdos forem vistos.

Outra área onde a publicidade vai estar ausente é nos programas infantis. O que o Netflix revelou a alguns parceiros é que os seus acordos impedem a apresentação neste tipo de programas, ao que se juntam as regras firmes das entidades reguladoras.

Por fim, e para alguns dos conteúdos de terceiros que licenciou, o Netflix também não poderá mostrar publicidade. Neste caso, e se pretender, o serviço de streaming poderá contornar esta questão apresentando a publicidade antes ou depois do filme ou da série.

Ainda é cedo para saber o que vai oferecer, dado que o serviço de streaming ainda está a estudar e a implementar as medidas que entende serem as adequadas. Sabe-se que a Microsoft será um dos parceiros e que será esta a tratar da rede de publicidade associada.

Esta nova informação certamente que pesará a favor do Netflix e do seu plano assente em publicidade. As notícias recentes não eram positivas e mostravam muito do que será retirado neste plano que se esperava que fosse mais interessante.