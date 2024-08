56% dos utilizadores portugueses tapam a webcam do PC

Apesar de décadas de utilização de dispositivos digitais e do reconhecimento da cibersegurança como uma preocupação real e crítica, continua a ser difícil distinguir entre o que é seguro e o que não é. Para "jogar pelo seguro", 56% dos utilizadores portugueses tapam a webcam.

Portugueses acreditam que tapar a webcam é uma medida eficaz para a privacidade

O inquérito da Kaspersky “Excitement, Superstition and great Insecurity - How global Consumers engage with the Digital World” demonstra que os utilizadores podem ser contraditórios em relação aos seus hábitos digitais e às suas atitudes perante a privacidade digital. Por um lado, 56% acreditam que cobrir a webcam dos seus dispositivos é uma medida suficientemente eficaz para proteger a sua privacidade

Por outro lado, parte dos inquiridos em Portugal (36%) joga jogos online e envia os seus dados pessoais para fontes não fiáveis para conseguir aceder a esses jogos. Em geral, publicam os seus resultados nas redes sociais e envolvem os seus amigos nesta pirâmide de partilha de dados descuidada.

Este estudo também revelou que quase metade dos utilizadores em Portugal (49%) está preocupada com a possibilidade que os assistentes de voz estejam constantemente a ouvir as suas conversas e a recolher informações pessoais. Como consequência dessa ideia, aproximadamente 21% dos portugueses inquiridos coloca os seus dispositivos em modo de avião durante conversas privadas importantes.

Outra conclusão interessante deste estudo remete para a utilização do modo privado de navegação online. Cerca de 38% dos utilizadores portugueses inquiridos acreditam, erradamente, que a ativação do modo de navegação anónima garante a sua invisibilidade online.

Há que destacar que, dos inquiridos portugueses, apenas 9% estão dispostos a clicar em hiperligações desconhecidas nas aplicações de troca de mensagens e chats, comprometendo potencialmente a sua segurança.