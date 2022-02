A área da logística tem evoluído significativamente, mas há ainda muitos desafios pela frente. A logística é a área que planeia, implementa e controla de forma eficaz e eficiente, o fluxo de produtos e armazenamento, serviços e informação, desde a origem até ao destino.

A tecnologia tem ajudado bastante em todo o processo e nesse sentido hoje apresentamos 5 sistemas de gestão de logística que deve conhecer.

Uma boa logística envolve muitas variáveis o que leva à complexidade dos cenários. Nesse sentido, aproveitando todo o potencial da computação, as plataformas de apoio que têm vindo a ser desenvolvidas para a área da logística ajudam fortemente a que todo o processo seja otimizado, eficiente e mais rápido.

No entanto, dentro da própria área da logística, há diferentes áreas de atuação, como por exemplo, a área da produção, a área dos transportes, a área da gestão de stocks, a área da gestão das entregas, a área da gestão de rotas e frotas, etc.

Principais sistemas de gestão de logística

#1 - Transportation Management System (TMS)

O Transportation Management System ou simplesmente TMS, tal como o nome sugere, é o sistema de gestão de transportes. Este sistema terá como "responsabilidade" todo o processo de entrega, até ao consumidor final, do produto.

O TMS serve para fazer gestão de todos os detalhes relacionados com o serviço de entrega, apoiando nas diversas etapas, como é o caso do planeamento de rotas, auditoria, verificação e acompanhamento das transportadoras, entre outras.

Como principais vantagens e benefícios de ter um TMS destaca-se:

Melhoria e agilidade do serviço de entrega, com o objetivo de reduzir custos;

Otimização das rotas;

Controlo de custos;

Analítica e Reporting;

"visibilidade" em tempo real;

Apoio à decisão;

#2 - Warehouse Management System (WMS)

As plataformas de Warehouse Management System (WMS) são sistemas de gestão de armazém. Este tipo de soluções permitem gerir as mais diversas ações, como por exemplo, inventário, stocks, organização física do espaço, etc.

Como principais vantagens e benefícios de ter um WMS destaca-se:

Controlo e verificação de entrada e saída de produtos;

Alocação de itens;

Controlo de stocks

Otimização do processo de picking;

Disponibilização de informações para tomadas de decisões mais eficientes;

#3 - Sistemas de gestão e monitorização de entregas

Esses tipos de soluções de gestão de logística tem como principal função o controlo do transporte de carga, desde a saída do armazém até ao destino. Atualmente, graças à tecnologia, este tipo de sistemas destacam-se por integrar:

Soluções de GPS para acompanhamento em tempo real da localização do produto

Confirmação de entrega (ex. através de fotografia)

Envio de SMS ou e-mail para cliente, a informar ponto de situação,

Atualização de informações via código de barras;

Notificações entre empresa e motoristas.

#4 - Sistema de gestão de Rotas

As plataformas digitais, para otimização de rotas e garantir o trajeto com um melhor custo-benefício para a empresa, traz várias vantagens para as empresas. Sendo definidas as melhores rotas, as entregas podem ser mais rápidas e a empresa pode inclusive poupar dinheiro se estiver associado o facto eficiência.

Sendo que esta é uma tarefa sempre difícil para o ser humano, este tipo de plataformas, com recursos aos mais diversos algoritmos inteligentes, podem apresentar soluções em segundos.

Entre as várias funções deste tipo de plataformas, destaque para:

Cálculo eficiente de percursos;

Auxílio nos pagamentos a empresas subcontratadas;

Rotas com o melhor custo-benefício, tendo em conta, por exemplo, postos de abastecimento;

"Conhecimento" mais realista dos tempos de entrega e gestão de possíveis atrasos (ex. influência do trânsito)

Definição dos veículos a serem utilizados, considerando o tipo e volume das cargas a serem transportadas;

#5 - Sistemas de gestão de frotas

Por mim, mas não menos importante, as plataformas de gestão de frotas. Tal como outras plataformas, a gestão de frotas através de plataformas tecnológicas permite o acesso rápido à informação, a gestão de diferentes tipos de informação, entre outras funcionalidades das quais se destacam:

Manutenção dos veículos

Escalas de condutores

Analítica e produção de relatórios

Controlo de consumo de combustíveis

Controlo de Kms

Controlo do número de veículos operacionais (e quantos estão inoperacionais)

De uma forma geral, estas são as plataformas com maior destaque dentro dos processos de logística. Como facilmente se percebe, e como já foi referido, a área de logística envolve muitas e diferentes variáveis que levam a uma enorme complexidade de atuação que tem vindo a ser simplificada pela tecnologia.

Com a introdução da logística 4.0, todos os processos têm vindo a ser ainda mais simplificados, com recurso a tecnologias na área da robótica e automação, na área das redes de sensores, na área do big data, na área da cloud, na área da impressão 3D, na área da realidade virtual e aumentada, na área da internet das coisas, etc.

Leia também...