Os videojogos sempre tiveram a tradição de explorar a fundo ou momentos históricos, ou certas áreas da sociedade. Com o poder da tecnologia e da inovação do mundo gaming ao longo dos anos, foram muitos os videojogos que, com sucesso, mostraram inúmeras possibilidades de retratar realidades que se julgavam impossíveis.

Nesse sentido, neste artigo estão indicadas algumas das áreas mais tradicionais da sociedade que mais são retratadas em videojogos.

5 setores da sociedade que inspiram videojogos

Desporto

Não seria de estranhar ver o desporto nesta lista. Face à quantidade de desportos que existem é natural que os videojogos tenham agarrado a oportunidade de criarem narrativas que repliquem a essência dos mesmos.

Neste caso, o exemplo que vai ser dado é o de simulação da vida de treinador. Alguma vez se pensaria que os treinadores de bancada iam conseguir treinar a sua equipa de sonho?

Não só é possível, como também o papel é replicado exatamente como na vida real. Jogos como o Football Manager são o expoente máximo deste exemplo, arrecadando até recordes do guiness.

Vale mencionar que o título permite a construção do plantel, criação de táticas personalizadas, métodos de treino individuais, gestão das equipas da formação, entre outras funções que nunca se pensariam ser possíveis.

Comboios

Quem nunca sonhou ter uma pista de comboios real? Graças aos videojogos, este sonho é concretizável.

Para entender melhor a dimensão desta simulação, o melhor mesmo é falar de Transport Fever que já vai na 2ª versão. O jogo começa em 1850 e à medida que o tempo avança, o seu objetivo é facilitar o transporte tanto dentro como entre as povoações.

Tem de tomar decisões relativamente aos veículos mais rentáveis para o fazer e quando deve fazer a atualização para novos veículos. Pode realizar uma campanha tanto nos EUA como na Europa, oferecendo ambos, missões baseadas em desafios históricos de transporte.

Além de tudo isso, se o jogador quiser fazer uma pausa no aspeto da gestão empresarial, há um modo sandbox que permite criar as próprias linhas de comboio, avião e barco.

Casino

Tal como muitas outras áreas do setor tradicional, o mundo do casino também serviu para inspirar a arquitetura e cultura dos videojogos. Neste caso, um modo de jogo independente dentro do próprio videojogo.

Por exemplo, em Red Dead Redemption 2 ou no famoso GTA V, um dos jogos mais vendidos do mundo, o modo casino permite aos jogadores experimentar a Inteligência Artificial, ao longo das suas histórias, jogos de casino como o blackjack.

Como este jogo de cartas com raízes francesas que datam do século XVII é um dos mais populares jogos de casino e até mesmo chegou a plataformas especializadas como o PokerStars Casino, não é de surpreender que também tenha chegado ao mundo dos videojogos.

No GTA V, o conceito do blackjack é muito semelhante ao que encontramos atualmente, com diversas variantes. Já em Red Dead Redemption 2, o blackjack tem o estilo mais clássico, com a cultura americana e as mesas de jogo antigas, nos saloons dos cowboys.

Agricultura

Provavelmente o setor tradicional mais tradicional de todos. Este setor sempre inspirou muitas adaptações e a verdade é que todas sempre conseguiram ser réplicas do estilo e representar a classe dos agricultores. Neste caso, existem muitos simuladores e videojogos que permitem aos jogadores criarem a sua própria quinta, colher os seus alimentos e gerir consoante as estações as colheitas. Já para não falar que podem vender exatamente os seus bens com outros jogadores.

Um dos maiores exemplos é o Animal Crossing, que permite tudo isto e ainda um modo de vida virtual como se fosse vida real.

Lifestyle (Compras, imobiliária, moda, etc.)

Para este exemplo, nada mais, nada menos do que o simulador mais famoso do mundo, The Sims e simplesmente não há videojogo/simulador que permita explorar a sociedade e a vida como este.

Desde a compra de casa, profissões, compras, moda, viver uma vida, constituir família e muito mais, tudo isso está ao alcance deste jogo que é um sucesso com anos que continua a evoluir, a incluir e a representar fielmente todas as componentes da vida em sociedade.

Videojogos de todos os tipos

Com efeito, este artigo mostra o quão os videojogos conseguem extrapolar o paralelismo humano. São a “perfeita” réplica do que a sociedade e os seus setores podem atingir. Além disso, acrescentam sempre a vertente educacional e histórica de cada um deles.