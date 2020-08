Animal Crossing: New Horizons em festa com nova atualização

O jogo da Nintendo, Animal Crossing: New Horizons, encontra-se de muito boa saúde e a Nintendo continua a investir no seu desenvolvimento.

Isto, pois segundo comunicado oficial da companhia, em agosto, o jogo vai receber uma nova atualização com muitas novidades.

Animal Crossing: New Horizons é a “menina dos olhos” da Nintendo, pelos tempos que correm. O sucesso do jogo é tal que, a companhia mantém uma forte pressão para manter o jogo vivo e com chama.

Recentemente a Nintendo revelou o “Vol. 2 da atualização de verão” de Animal Crossing, uma atualização repleta de cor, festa e novidades.

O novo trailer que acompanha o anúncio, revela já bastante do que vem aí… e é já a 30 de julho.

Venham conhecer a lista completa de novidades:

Fogo de artifício – Todos os domingos durante o mês de agosto, espetáculos de fogo de artifício iluminarão os céus que cobrem as ilhas dos jogadores. Dessa forma, poderão trocar Bells por bilhetes para uma tômbola na praça que lhes permitirá obter vários objetos festivos, assim como dar um toque pessoal aos céus com designs personalizados.

– Todos os domingos durante o mês de agosto, espetáculos de fogo de artifício iluminarão os céus que cobrem as ilhas dos jogadores. Dessa forma, poderão trocar Bells por bilhetes para uma tômbola na praça que lhes permitirá obter vários objetos festivos, assim como dar um toque pessoal aos céus com designs personalizados. Sonhos de outras ilhas – Os jogadores têm agora a oportunidade de fazer uma sesta na sua cama, em Animal Crossing. Ao adormecerem, poderão dar por si num reino estranho, onde encontrarão a Luna, que lhes oferecerá viagens a outras ilhas em sonhos. Os jogadores poderão partilhar a sua ilha com outros através de um sonho. Ela dará a todos os que partilharem a sua ilha um “Dream Address”, que os jogadores poderão trocar e utilizar para visitar as ilhas uns dos outros. Nos sonhos, nada é permanente porque nada do que os jogadores fazem fica gravado, o que lhes permite explorar à sua vontade.

– Os jogadores têm agora a oportunidade de fazer uma sesta na sua cama, em Animal Crossing. Ao adormecerem, poderão dar por si num reino estranho, onde encontrarão a Luna, que lhes oferecerá viagens a outras ilhas em sonhos. Os jogadores poderão partilhar a sua ilha com outros através de um sonho. Ela dará a todos os que partilharem a sua ilha um “Dream Address”, que os jogadores poderão trocar e utilizar para visitar as ilhas uns dos outros. Nos sonhos, nada é permanente porque nada do que os jogadores fazem fica gravado, o que lhes permite explorar à sua vontade. Serviço de cópia de segurança e recuperação de dados da ilha – Os membros do serviço Nintendo Switch Online têm a possibilidade de ativar um novo serviço que lhes permite carregar dados de utilizador e da ilha para a Internet em determinadas alturas. No caso de extravio, roubo ou danos à consola, desde que esta funcionalidade esteja ativada, os jogadores poderão recuperar o seu paraíso insular.

Entretanto, no trailer que acompanha esta atualização, está já prometida uma nova atualização para o próximo outono. É caso para dizer que Animal Crossing está bem e recomenda-se…

Animal Crossing: New Horizons