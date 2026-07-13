Viciado em IA? Anthropic lança Reflect, para ver a dependência do Claude

Cm acesso aberto e direto à IA, cada vez os utilizadores depositam ali as suas necessidades. As capacidades crescentes tornam-na essencial e isso torba-a ainda mais dependente. Claro que isso depois traz algumas questões, que ninguém quer responder. Para ajudar, a Anthropic lança o Reflect, a ferramenta que analisa o nível de dependência da IA Claude.

Viciado em IA? Esta ferramenta ajuda a dscobrir

A Anthropic está a lançar o Reflect, uma funcionalidade que analisa a utilização do Claude para ajudar a compreender melhor o papel da IA ​​no dia a dia. O Reflect oferece um painel que detalha os hábitos de utilização e coloca questões para incentivar a reflexão sobre a interação com a inteligência artificial.

O Claude faz parte do dia a dia, mas talvez até em demasia. A Anthropic está a lançar uma nova funcionalidade chamada Reflect, criada para ajudar a "dar um passo atrás e examinar o papel que Claude desempenha na sua vida". Esta funcionalidade é especialmente bem-vinda, dado que a IA está a tornar-se gradualmente uma nova questão de saúde pública.

Anthropic lança Reflect para dependência do Claude

O Reflect funciona como um painel que permite analisar a utilização do Claude em vários períodos: um mês, três meses, seis meses ou um ano. A cada semana, também se pode ver quando se usa a IA com mais frequência, incluindo o pico de utilização, bem como o número total de conversas iniciadas. Além disso, o painel lista os tópicos discutidos, os padrões de utilização e os tipos de tarefas atribuídas.

Quem achar o Claude um pouco intrusivo demais na sua vida, a funcionalidade Reflect permite-lhe definir períodos de inatividade. Pode ainda agendar um lembrete para fazer uma pausa após um determinado tempo de utilização. Em relação à privacidade, a Anthropic especifica que o resumo de utilização do Claude não inclui conversas privadas nem os ficheiros subjacentes dos seus dispositivos conectados.

Temos uma nova questão de saúde pública?

Embora as redes sociais sejam frequentemente criticadas pelos danos que causam, particularmente entre os jovens, a IA está a tornar-se cada vez mais uma questão de saúde pública. Por um lado, alguns veem a IA como uma confidente a quem se pode contar qualquer coisa. De facto, a OpenAI lançou uma funcionalidade chamada "Contacto de Confiança" que permite ao utilizador fornecer à IA o nome de uma pessoa de confiança.

Por outro lado, a inteligência artificial está a ganhar espaço em certos trabalhos , com um paradoxo: promete simplificar o trabalho, mas também pode contribuir para o intensificar . A funcionalidade Reflect da Anthropic enquadra-se neste contexto, permitindo uma utilização mais controlada da IA.