Segurança Social: pode alterar o IBAN online sem sair de casa

Se recebe prestações sociais, pensões ou outros pagamentos da Segurança Social, há uma funcionalidade que pode poupar tempo e evitar problemas: a possibilidade de atualizar ou alterar o IBAN diretamente através do Portal ou da aplicação móvel.

Atualize o IBAN de forma simples e rápida

Manter o IBAN atualizado é essencial para garantir que os pagamentos efetuados pela Segurança Social são processados corretamente e sem atrasos.

A alteração pode ser feita de forma totalmente digital, estando disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, permitindo aos cidadãos gerir esta informação sempre que necessário.

Entre as principais vantagens deste serviço destacam-se:

Processo simples e rápido;

Disponibilidade permanente, 24 horas por dia;

Dispensa de deslocações aos serviços presenciais;

Maior comodidade e rapidez na atualização dos dados.

Como alterar o IBAN no Portal da Segurança Social?

No Portal, basta aceder à Área Reservada e seguir o percurso:

Perfil > Conta bancária > Consultar e alterar conta bancária

Quem prefere utilizar a App Segurança Social pode efetuar a mesma operação através do menu:

Consultar dados > Conta Bancária > Registar ou alterar o IBAN

Com esta funcionalidade, a Segurança Social continua a reforçar a digitalização dos seus serviços, tornando mais simples a gestão dos dados pessoais dos cidadãos e reduzindo a necessidade de atendimento presencial