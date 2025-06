Pesquisa do ChatGPT melhora: OpenAI promete resposta para competir com a Google

A aposta da OpenAI está a ser feita em campos onde a sua concorrência está já estabelecida. A sua chegada à pesquisa de informação na Internet mostra isso mesmo e procura combater a Google e o seu domínio. Agora, a pesquisa do ChatGPT foi melhorada e a OpenAI promete resposta para competir com a Google.

A pesquisa do ChatGPT foi melhorada

No final do ano passado, a OpenAI lançou o seu próprio motor de pesquisa. Integrado no ChatGPT, este baseia-se no SearchGPT, um protótipo anunciado meses antes. Como é explicado, o chatbot pode realizar pesquisas online e fornecer "respostas rápidas e em tempo útil com links para fontes relevantes da web " .

Meses depois do seu lançamento, a OpenAI otimizou a funcionalidade de pesquisa do ChatGPT. No changelog das mais recentes atualizações, a OpenAI explica que "melhorou a funcionalidade de pesquisa do ChatGPT para todos os utilizadores, fornecendo respostas ainda mais abrangentes e atualizadas". A startup afirma que as respostas fornecidas pelo módulo de pesquisa são também mais relevantes e consistentes.

Além disso, o ChatGPT é agora ainda mais capaz de "seguir instruções, especialmente em conversas mais longas" e "executar automaticamente várias pesquisas para perguntas complexas ou difíceis". As melhorias ajudam a produzir respostas de maior qualidade em conversas longas. Também se tornou mais fácil pesquisar informação com base numa imagem enviada pelo utilizador ao ChatGPT.

OpenAI quer competir com a Google

Como resultado das melhorias, os utilizadores podem "perceber respostas mais longas". Infelizmente, as alterações da OpenAI podem também levar ao aparecimento de um raciocínio em "cadeia de pensamento". A IA irá detalhar precisamente como pensa, mesmo para as consultas mais simples. Este processo normalmente só surge nos modelos de raciocínio da OpenAI. A OpenAI promete que uma correção "será lançada em breve".

Com estas otimizações, a OpenAI procura consolidar-se como um concorrente sério da Google, líder indiscutível nas pesquisas na Internet. Ciente de que a IA ameaça revolucionar o setor das pesquisas online, a Google investiu fortemente na sua IA generativa. A gigante chegou mesmo a integrar gradualmente a inteligência artificial no seu motor de pesquisa.

Agora, exibe resumos gerados por IA no topo dos resultados para ajudar os utilizadores a encontrar uma resposta mais facilmente. No futuro, a Google irá ainda mais longe com o Modo IA, um modo de pesquisa que aproxima o seu motor do ChatGPT Search. Desenvolvido com a Gemini, permite pesquisar falando com a IA.