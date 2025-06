Tesla parece estar a preparar-se para trazer o seu camião elétrico para a Europa

Ainda que as vendas dos seus carros elétricos estejam um tanto enfraquecidas na Europa, a Tesla parece estar a preparar-se para trazer o camião elétrico Semi para as estradas europeias.

Apresentado em 2017, o Tesla Semi estava inicialmente previsto para entrar em produção em 2019, mas as várias alterações na agenda adiaram a sua chegada em massa.

Entretanto, a fabricante apresentou uma "versão de produção" em 2022, mas produziu-a em pequenos lotes.

De facto, mesmo nos Estados Unidos, o Semi ainda não preenche as estradas, com apenas algumas dezenas de unidades a serem utilizadas por alguns clientes e pela própria Tesla, internamente.

Com planos para uma fábrica dedicada ao Semi, nos Estados Unidos, a fabricante anunciou, no início deste ano, que a produção deveria começar no final de 2025 e atingir uma capacidade de 50.000 camiões elétricos por ano.

Estará o Tesla Semi a caminho da Europa?

Agora, conforme detetado pelo Electrek, a fabricante parece estar a construir uma equipa para trazer o Semi para a Europa.

Por via do LinkedIn, Usuf Schermo anunciou que se juntou à empresa norte-americana enquanto "Diretor de Desenvolvimento de Negócios [Europa, Oriente Médio e África] para o Tesla Semi".

Com um mestrado em engenharia económica, e gestão de energia e recursos, o novo líder foi diretor de vendas da Volta Trucks, na Alemanha, de 2022 a 2024.

No último ano, Schermo liderou as vendas da EVUM Motors GmbH, uma startup alemã que constrói pequenos veículos comerciais.

Apesar de esta potencial chegada à Europa não ser ainda clara, a Tesla já havia anunciado planos para construir o Tesla Semi na Gigafactory de Berlim.

Leia também: