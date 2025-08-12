Perplexity quer comprar o Chrome à Google por 34,5 mil milhões

A Perplexity AI é uma empresa americana que foi fundada em 2022 e que criou um motor de busca que tem como base a inteligência artificial. A "pequena" empresa quer agora comprar o Chrome à Google por 34,5 mil milhões.

A Perplexity é "concorrente" da OpenAI na área da inteligência artificial, e pretende comprar o Chrome pelo valor de 34,5 mil milhões (cerca de 29,5 mil milhões de euros). De relembrar que esta empresa estava na lista da Apple para ser adquirida e assim apostar forte na IA.

Relativamente à Perplexity, a empresa já tinha demonstrado vontade de comprar o Chrome à Google, assim como a Yahoo.

A oferta, totalmente em dinheiro, é quase o dobro da avaliação atual da Perplexity, estimada entre 14 e 18 mil milhões de dólares.

A empresa afirma ter investidores de capital de risco prontos para financiar o negócio por completo.

O plano, caso a compra se concretize, inclui:

Manter o código-fonte aberto do Chromium acessível ao público.

Investir 3 mil milhões de dólares nos próximos dois anos no desenvolvimento do Chrome e do Chromium.

Preservar o Google como motor de busca predefinido, mas permitindo que o utilizador o altere.

Esta oferta surge num momento em que o Google enfrenta processos antitrust nos EUA. Em 2024, o juiz federal Amit Mehta concluiu que o Google mantinha um monopólio ilegal no mercado de pesquisa e poderá ser obrigado a desagregar produtos, incluindo o Chrome.

A proposta da Perplexity tenta mostrar ao tribunal que existe um comprador viável para o navegador.

A Google não respondeu ainda ao pedido e não demonstra interesse em vender o Chrome, mantendo a intenção de recorrer da decisão judicial.