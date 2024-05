OpenAI pode anunciar hoje um novo assistente multimodal para enfrentar a Google e a Apple

A OpenAI mostrou que conquistou um lugar essencial no universo da tecnologia. Conseguiu já bater empresas como a Google e deixar outras como a Apple a uma distância considerável. Com um evento a acontecer hoje, não se sabe ao certo o que será apresentado. Um novo rumor aponta para vermos chegar um novo assistente multimodal.

O que será que a OpenAI vai anunciar hoje?

As últimas semanas foram de muitos rumores sobre as novidades da OpenAI. A criadora do ChatGPT irá hoje, dia 13 de maio, apresentar uma novidade importante. Esta já foi dada como sendo um novo motor de pesquisa, que iria combater diretamente com a Google e com a Microsoft.

Também foi dado como certo que seria a tão esperada evolução do ChatGPT, que assim veria surgir a sua versão 5, a mais inteligente que irá estar disponível. A verdade é que o próprio Sam Altman já veio negar todos esses rumores e abrir caminho para outra novidade, que não revelou.

not gpt-5, not a search engine, but we’ve been hard at work on some new stuff we think people will love! feels like magic to me.



monday 10am PT. https://t.co/nqftf6lRL1 — Sam Altman (@sama) May 10, 2024

Tudo poderá estar num assistente dedicado à IA

Novos rumores sugerem agora e dão certo que o evento da OpenAI será usado para ser anunciado um assistente digital multimodal. Embora não seja um mecanismo de pesquisa tradicional, ainda permitiria que os utilizadores pesquisassem usando o poder da IA, portanto ainda seria uma ameaça significativa para o Google.

Multimodal significa que a IA pode lidar com vários formas de entrada de dados, não apenas com texto. No caso do suposto assistente digital, deverá ser capaz de se ligar a uma câmara, processar informações reais e depois responder com mais informações sobre o que vê. Isto é algo que o Google Lens, o Google Assistant e, mais recentemente, o Google Gemini já fazem.

Sam Altman e a equipa têm muito para mostrar

Na verdade, o ChatGPT também já tem estas capacidades, mas não numa única interface. O lançamento que acontecerá agora poderá fazer com que a OpenAI anuncie um modelo GPT atualizado que oferece respostas mais rápidas e precisas, recorrendo a imagens e respostas sonoras agrupadas numa app. Ou seja, um concorrente direto do Gemini e, posteriormente, do Google Assistant e do Siri da Apple.

Assim, reta apenas aguardar pelas 18 horas de hoje e conhecer o que a OpenAI e Sam Altman têm preparado para revelar. A IA estará no centro deste evento e será uma das mais importantes partes do que for apresentado, seja um assistente ou outro tipo de proposta.