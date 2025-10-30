OpenAI já não é uma entidade sem fins lucrativos e planeia ser cotada em bolsa

Após concluir o processo que a torna uma empresa com fins lucrativos, por via de um acordo mais amplo com a Microsoft, a OpenAI anunciou que planeia uma Initial Public Offering (IPO) de "até um bilião de dólares" (em inglês, $1 Trillion) já no próximo ano.

A OpenAI foi fundada enquanto entidade sem fins lucrativos, procurando democratizar a Inteligência Artificial (IA), sem foco no lucro.

Com o tempo, no entanto, esse objetivo foi mudando e, recentemente, a empresa completou o processo de conversão, tornando-se com fins lucrativos. Desta forma, num acordo entre a empresa liderada por Sam Altman e a Microsoft, esta última passa a deter 27% da mãe do ChatGPT e ajuda a abrir uma porta que pode representar consideráveis ganhos financeiros.

O recente acordo muda a relação entre as duas empresas, cuja primeira parceria aconteceu em 2019, quando a OpenAI era apenas uma organização sem fins lucrativos dedicada à investigação no campo da IA.

OpenAI planeia entrar na bolsa de valores

A caminhar para se consolidar enquanto empresa, a OpenAI parece estar a planear uma IPO que avaliaria a gigante da IA em "até um bilião de dólares". Segundo avançado por fontes da Reuters, a empresa estará a formalizar planos para se tornar um importante player económico.

A notícia chega de "três pessoas familiarizadas com o assunto", que partilharam com a agência noticiosa que a diretora financeira da OpenAI, Sarah Friar, tem dito aos "associados" da empresa que uma IPO está prevista para 2027, mas que, na verdade, pode ocorrer já no final de 2026.

Perante o contexto do mercado, uma avaliação de um bilião de dólares tornaria a OpenAI a 12.ª empresa cotada em bolsa mais valiosa do mundo, logo abaixo da Berkshire Hathaway, e acima do JPMorgan Chase e do Walmart.

Além disso, uma OpenAI cotada em bolsa seria interessante, uma vez que os acionistas esperam que as empresas gerem dinheiro e a OpenAI tem tido dificuldade em fazê-lo, até agora.

Mais do que isso, uma vez que na bolsa, a OpenAI terá de se tornar mais transparente, pois exige-se a divulgação de muitas informações sobre o valor real de uma empresa: relatórios financeiros trimestrais e anuais, e dados sobre a sua história.