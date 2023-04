O Bard da Google pode agora ajudá-lo a escrever e dar debug a código

A Google está a atualizar o seu chatbot, o Bard, para ajudar os programadores a escrever e dar debug a código. Rivais como o ChatGPT e o Bing AI já têm integrada a geração de código, mas a Google diz que tem sido "um dos principais pedidos" desde que abriu o acesso ao Bard no mês passado.

O Bard pode agora não só gerar, dar debug, e ajudar a explicar linhas de código, como também escrever funções para o Google Sheets.

Estamos a lançar estas funcionalidades em mais de 20 linguagens de programação incluindo C++, Go, Java, Javascript, Python e Typescript.

Disse Paige Bailey, Group Product Manager da Google Research, num post.

Pode pedir ao Bard para explicar trechos de código ou explicar código dentro de repositórios do GitHub, propriedade da Microsoft, que está a implementar um assistente do tipo ChatGPT com o Copilot. O Bard também irá dar debug a código que lhe forneça ou mesmo ao seu próprio código caso cometa algum erro ou se o output não for o que o utilizador desejar.

O Bard pode, por vezes, fornecer informação tão exata

Por falar em erros, Bailey admite:

O Bard pode por vezes fornecer informações inexatas, enganosas ou falsas enquanto o apresenta com confiança. Quando se trata de programação, o Bard pode dar-lhe um código que não reflete o resultado esperado, ou fornecer-lhe um que não é ótimo ou completo. Verifique sempre duas vezes as respostas, e teste e reveja cuidadosamente o código em busca de erros, bugs e vulnerabilidades antes de confiar nele

O Bard também dirá a fonte das suas recomendações se as citar "em pormenor".

Apesar dos relatórios sugerirem que os funcionários o criticam repetidamente e o rotulam de "mentiroso patológico", a Google está a avançar com o seu chatbot, e não quer ser o patinho feio neste mundo da IA.

