Funcionalidade de voz avançada do ChatGPT está a chegar a mais utilizadores

Se alguma vez quis ter uma conversa completa com o ChatGPT, agora já pode. Isto é, desde que pague pelo privilégio de usar o chatbot. Agora, mais utilizadores pagos estão a ter acesso ao seu Modo de Voz Avançado, que foi concebido para tornar a interação mais natural.

Voz avançada chega ao ChatGPT Plus e Teams

A OpenAI começou a lançar o novo Modo de Voz Avançado (AVM, originalmente) do ChatGPT para mais utilizadores. A funcionalidade será inicialmente disponibilizada aos utilizadores dos níveis Plus e Teams, com os utilizadores Enterprise e Edu não muito atrás.

Embora o Modo de Voz Avançado do ChatGPT esteja acessível na maioria dos países, existem algumas exceções notáveis. O AVM não está atualmente disponível na UE, no Reino Unido, na Suíça, na Islândia, na Noruega ou no Liechtenstein. Isto deve-se provavelmente a regulamentos mais rigorosos em torno da IA nestes territórios.

A OpenAI fez algumas melhorias no AVM desde que apresentou inicialmente a tecnologia em maio. Para começar, o AVM foi redesenhado, com uma esfera azul representando o chatbot em vez da série de pontos pretos originalmente usados.

Há também cinco novas vozes para experimentar, elevando o número total para nove. As novas vozes chamam-se Arbor, Maple, Sol, Spruce e Vale, e juntam-se às já disponíveis Breeze, Juniper, Cove e Ember. Todas estas vozes têm nomes de elementos naturais, o que se enquadra na ideia de que o AVM torna o ChatGPT mais natural.

Uma das vozes que já não está disponível é a Sky, que Scarlett Johansson, que interpretou uma IA em Her, afirmou ser demasiado parecida com a sua.

OpenAI diz ter melhorado o AVM

A OpenAI também afirma ter melhorado o AVM do ChatGPT de várias formas. Estas incluem velocidade de conversação, suavidade e acentos em línguas estrangeiras.

A empresa também adicionou instruções personalizadas, que trazem algumas das opções de personalização da versão de texto para a versão de voz. Essencialmente, pode personalizar o ChatGPT para responder a si de uma determinada forma. Por fim, a "Memória" permite que o ChatGPT se lembre das conversas de voz que teve consigo, permitindo que ambos as consultem mais tarde.

Ser capaz de falar com uma IA, e fazer com que ela responda da mesma forma, é muito mais desejável do que enviar mensagens para trás e para a frente. Faz com que a inteligência artificial pareça menos artificial e mais real. Tal como aconteceu com a Alexa quando foi lançada.

Leia também: