EUA vão convocar cimeira global sobre segurança da IA em novembro

Enquanto procuram regulamentar a tecnologia, os Estados Unidos da América (EUA) anunciaram que planeiam convocar uma cimeira global sobre a segurança da Inteligência Artificial (IA).

Conforme avançado pela imprensa internacional, Gina Raimondo, secretária de Comércio dos EUA, e Anthony Blinken, secretário de Estado do mesmo país, receberão a primeira cimeira da International Network of AI Safety Institutes, em São Francisco, de 20 a 21 de novembro.

Este evento procurará "acelerar a cooperação global em direção ao desenvolvimento seguro, protegido e confiável da IA", enquanto os EUA lutam para regulamentar a tecnologia.

Além dos EUA, esta rede reúne a União Europeia (UE), a Austrália, o Canadá, França, Japão, Quénia, Coreia do Sul, Singapura e Reino Unido.

Rede de ação global procura proteger os utilizadores da IA

A International Network of AI Safety Institutes foi anunciada, em maio, por Gina Raimondo, durante a Cimeira de Seul sobre IA. Na altura, as nações concordaram em dar prioridade à segurança, inovação e inclusão da IA.

O objetivo da cimeira de São Francisco é dar início à colaboração técnica antes da Cimeira de Ação da IA, que acontecerá em fevereiro, em Paris. Mais do que isso, estabelecer "uma coordenação estreita e cuidadosa com os nossos aliados e parceiros com ideias semelhantes".

Queremos que as regras do caminho na IA sejam sustentadas por segurança, proteção e confiança.

Esclareceu Raimondo, segundo a Reuters.

A cimeira nos EUA reunirá especialistas de cada um dos membros da rede global, que discutirão áreas de trabalho prioritárias e promoverão a colaboração global e a partilha de conhecimento sobre segurança de IA.

UE já tomou medidas em relação à tecnologia

Embora entusiasme, a IA generativa - que pode criar texto, fotografias e vídeos em resposta a pedidos - tem suscitado receios. Afinal, os mais cautelosos temem que possa tornar alguns empregos obsoletos, impactar de alguma forma os atos eleitorais e dominar os humanos, com resultados catastróficos.

Recorde-se que, em agosto, a UE encetou um caminho de regulamentação da IA, cujas principais fases deverão entrar em vigor ao longo do próximo ano e 2026. Ao longo deste trajeto, o bloco pretende compreender a tecnologia, ao mesmo tempo que a regulamenta, por forma a proteger os utilizadores.