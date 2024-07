Cuidado, Elon Musk está a usar dados do X para ensinar o Grok! Mas há uma forma de evitar

A proximidade do Elon Musk ao X e ao Grok estão a criar um precedente que muitos não vão gostar. Como qualquer IA o Grok precisa de ser alimentado com dados, algo que passa agora a ser feito com o que os utilizadores do X publicam. Esta novidade surgiu de forma silenciosa e ativada para todos. Ainda assim, há uma forma de o evitar que todos podem ativar.

Elon Musk está a usar dados do X

Sem alerta ou comunicação, a rede social X começou a utilizar os dados dos seus utilizadores para treinar Grok. Esta é a IA de Elon Musk que, além de fazer parte da sua rede social, também é integrada nos sistemas dos carros elétricos da Tesla.

Numa série de publicações no X, os utilizadores começaram a notar que a plataforma adicionou um novo botão “Partilha de dados” nas definições. Este explica todas as publicações feitas na plataforma, bem como as interações, entradas e resultados com Grok são utilizados para “treino e ajuste fino”.

O Grok usa as publicações da plataforma para treinar os seus modelos desde pelo menos maio de 2024. Inicialmente, o chatbot generativo de IA foi pré-treinado em texto open-source disponível na Internet, e não com dados X.

All X users have the ability to control whether their public posts can be used to train Grok, the AI search assistant. This option is in addition to your existing controls over whether your interactions, inputs, and results related to Grok can be utilized. This setting is… — Safety (@Safety) July 26, 2024

No entanto, nos últimos meses, Elon Musk começou a utilizar publicações e interações públicas para formação contínua. O X afirma que o acesso do Grok a publicações públicas X em tempo real permite ao chatbot responder às dúvidas dos utilizadores com informações atualizadas e uma visão mais abrangente sobre uma gama mais ampla de temas.

Há uma forma de evitar comportamento do Grok

Se é um dos utilizadores que pretende alterar estas permissões, existe uma forma simples de o fazer. O X criou uma opção que pode ser desativada e que bloqueia o acesso aos dados do utilizador. A configuração é feita da forma seguinte:

Deve fazer login na sua conta através de um browser. Pode fazê-lo tanto no seu telemóvel como no PC.

A permissão encontra-se em “Configurações”. Acedendo ao separador “Privacidade e Segurança”, no final da lista de parâmetros, encontrará “Grok”. Escolha essa opção.

De seguida, será aberta a permissão, que deverá estar ativada. Deve alterar a permissão.

Esta IA ainda terá muito que mostrar na Internet

Importa destacar que por agora a nova opção terá mesmo de ser acedida pelo browser, quer seja no smartphone ou no PC. A app do X ainda não tem presente esta configuração para bloquear o acesso do Grok aos dados do utilizador.

A IA desenvolvida pelos funcionários de Elon Musk, o Grok, foi uma publicidade que o próprio revelou no final de 2023. Pretendia mostrar um incentivo à compra da subscrição X Premium. Para além de fornecer o selo azul e textos mais longos, oferece também esta IA generativa criada com uma abordagem mais informal.