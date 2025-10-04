Esmagadora maioria acha que funcionalidades de IA nos dispositivos deveriam ser opcionais

Uma vez que as fabricantes de dispositivos eletrónicos, como smartwatches, smartphones e PC, têm integrado recursos baseados na Inteligência Artificial (IA) de forma quase desenfreada, procurámos saber a opinião dos nossos leitores sobre esta presença imposta. Na perspetiva da esmagadora maioria, as funcionalidades baseadas em IA deveriam ser opcionais.

As funcionalidades de IA nos dispositivos deveriam ser opcionais?

Com a questão encerrada, importa saber a opinião dos 2210 leitores que votaram.

Na perspetiva da esmagadora maioria (93%), as funcionalidades de IA nos dispositivos, que chegam às câmaras, notas, e-mail, chamadas de voz, mensagens, entre outros aplicações e serviços, deveriam ser opcionais.

Contrariamente a 2058 pessoas, apenas 152 (7%) respondeu que não, as funcionalidades de IA nos dispositivos não deveriam ser opcionais.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados desta questão.

Pode, também, ver as opiniões deixadas na secção de comentários do artigo onde foi colocada a questão.

