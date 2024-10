Dica: quer usar a IA do Copilot no WhatsApp? São estes os passos necessários

A IA está cada vez mais próxima no dia a dia e já nos habituámos a ter a sua presença a todo o momento, para nos ajudar. A Microsoft tem conseguido dar aos utilizadores acesso ao Copilot, integrando esta sua proposta nos seus produtos. Agora, a gigante do software traz o Copilot para mais próximo dos utilizadores, integrando a sua IA com o WhatsApp. Saiba como a usar.

Usar a IA do Copilot no WhatsApp

Com a chegada do Copilot ao WhatsApp, a Microsoft quer tornar a presença da sua IA permanente. Estará acessível como uma conversa, dando acesso a todas as suas funcionalidades, bastando conversa com este bot. Dispensa a presença de uma app e oferece o que já tinha feito com a sua presença no Telegram.

A ideia da Microsoft com esta integração é dar aos utilizadores um acesso direto e rápido a esta IA. Tudo se desenrolará numa conversa, com o Copilot a oferecer aos utilizadores as suas capacidades, desde interpretar texto, criar novas mensagens ou criar imagens.

Basta adicionar este contacto

Claro que para usar o Copilot na WhatsApp os utilizadores têm de o integrar como um novo contacto. Isso é simples de realizar, bastando aos utilizadores lerem o código que apresentamos abaixo. Em alternativa podem adicionar uma conversa com o número +1 877-224-1042 ou seguir este link.

Com esta união feita, é hora de explorar esta proposta. Devem primeiro concordar com as regras de utilização e tudo está pronto a ser usado. Podem de imediato colocar questões ao Copilot ou pedir para realizar algumas tarefas que oferece em qualquer plataforma.

Aceda a tudo o que a Microsoft oferece

Curiosamente, a interação com o Copilot no WhatsApp não tem de ser feita em inglês. A Microsoft já preparou a sua IA para responder em português e por isso este idioma está presente e pronto a ser usado. As interações podem ser iniciadas com Hi Copilot. Não devem esquecer que quanto mais detalhe colocarem na questão, mais precisa será a resposta data.

Fica claro que a Microsoft aposta forte em trazer o Copilot para todos os lugares onde o utilizador está presente. Para além das suas apps dedicadas e da integração no Bing, Windows e Office, temos agora um atalho direto e funcional para aproveitar ao máximo a IA e o que esta oferece.