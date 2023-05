O Bard é a resposta da Google ao ChatGPT e a outras soluções baseadas em Inteligência Artificial que já existem disponíveis. Está a ser desenvolvida e testada de forma limitada, mas foi agora aberto a mais 180 países. Portugal ainda não está na lista, mas com este pequeno truque pode testar já o Bard, a IA da Google.

O Bard chegou a mais 180 países

Foi no primeiro dia da I/O que a Google trouxe a boa notícia para a Internet e para todos os que acompanham o mundo da tecnologia. A lista de espera para usar o Bard foi removida e a IA está disponível em mais 180 países e territórios, ainda que em inglês.

A lista é longa, mas tem uma particularidade interessante. Destes 180 países e territórios, nenhum pertence à Europa, o que acaba por limitar a utilização. Também o Canadá fica fora por agora, não se entendendo a razão. Isto acabou por criar desagrado nos utilizadores, que queriam testar a IA da Google.

Não se sabe ao certo a razão para esta limitação geográfica, mas especula-se que poderá ter a ver com questões de privacidade. Já aconteceu o mesmo com o ChatGTP e a OpenAI em Itália e outros países preparavam-se para fazer o mesmo em breve. Ainda assim, existe uma forma simples de aceder ao Bard.

Basta uma VPN para testar a IA da Google

Para o conseguir, o utilizador só precisa usar uma VPN antes de aceder ao site do Bard. Esta deverá encaminhar o tráfego para um destes 180 países ou regiões, mas o mais simples é mesmo escolher os EUA ou o Reino Unido, os países onde a IA da Google foi testada inicialmente.

Com a VPN a funcionar, deve depois aceder a bard.google.com e fazer login com a sua conta Google. Desse momento em diante, só precisam colocar as questões a esta inteligência artificial, em inglês, e aguardar as respostas.

Não se sabe se e quando o Bard estará disponível na Europa e em especial em Portugal. A Google certamente que estará a melhorar o que o Bard oferece e em especial a obrigações de privacidade que a Europa irá exigir. Ainda assim, e com este pequeno truque, a IA da Google fica assim aberta a todos o que a quiserem testar.