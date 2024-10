Claude AI pode agora escrever e executar código JavaScript em tempo real

O Claude, chatbot da Anthropic, tem agora a capacidade de escrever e executar código JavaScript. Isto melhora a sua capacidade de processar e analisar dados em tempo real. Com esta nova funcionalidade, o Claude está mais perto de se tornar uma poderosa ferramenta de análise de dados.

Claude AI pode agora executar código

Anteriormente, o Claude tinha a capacidade de escrever código, mas a atualização significativa é que agora pode executar esse código em cenários práticos. Isto significa que quando os utilizadores precisam de realizar operações matemáticas complexas ou lidar com grandes conjuntos de dados, o Claude pode executar os passos necessários e fornecer respostas precisas.

A Anthropic observa que este aprimoramento posiciona o Claude como um analista de dados capaz não apenas de insights teóricos, mas também de processamento prático de dados.

Na publicação no blog da empresa, a Anthropic explicou que o Claude pode agora gerir sistematicamente os dados, limpando-os, explorando-os e analisando-os metodicamente até obter os resultados desejados.

Estes avanços fazem parte da atualização do Claude 3.5 Sonnet, o modelo de IA mais avançado da Anthropic até à data. A última versão introduz capacidades que permitem ao chatbot interagir diretamente com o computador do utilizador. Pode mover o rato, navegar em websites ou documentos, escrever texto e até premir botões, aumentando ainda mais a sua utilidade.

Uma mudança em todos os setores?

Os testes de desempenho sugerem que o Claude 3.5 Sonnet supera o GPT-4 em áreas como raciocínio, conhecimentos gerais e resolução de desafios de programação. Também se destaca na resolução de problemas matemáticos.

À primeira vista, pode parecer que o Claude está pronto para assumir as tarefas de programação de nível básico. No entanto, a Anthropic prevê uma utilização mais alargada das suas capacidades de programação. Por exemplo, os utilizadores podem carregar um ficheiro CSV, dar instruções ao Claude para processar os dados e gerar visualizações.

Esta funcionalidade pode ser um fator de mudança para os profissionais de todos os setores. Os profissionais de marketing e as equipas de vendas, por exemplo, podem utilizá-la para analisar dados de desempenho global e identificar oportunidades de crescimento. Os analistas financeiros podem utilizá-la para detetar tendências de mercado e os engenheiros podem receber informações para otimizar a gestão de recursos do servidor.

Estas novas funcionalidades estão atualmente disponíveis em modo de pré-visualização. Os utilizadores podem ativar a ferramenta de análise de dados, alternando um interruptor na janela pop-up que aparece ao iniciar sessão no Claude. Uma vez ativada, os utilizadores podem começar a utilizar esta funcionalidade diretamente na interface do chatbot.

Leia também: