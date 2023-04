ChatGPT dá vida ao Uncle Rabbit, um parceiro holográfico

Uma empresa decidiu utilizar o ChatGPT para dar vida ao Uncle Rabbit, um holograma que é capaz de comunicar com os humanos, em tempo real, ao mesmo tempo que completa tarefas que lhe sejam pedidas.

O Uncle Rabbit foi apresentado, no Twitter, pela Looking Glass, uma empresa que se descreve como "uma equipa de inventores, artistas e engenheiros empenhada em construir um futuro holográfico para criadores e artistas de todo o mundo".

Inicialmente, os utilizadores poderão assumir que o Uncle Rabbit é apenas uma versão holográfica de um assistente virtual, semelhante a outros que já existem, como a Alexa da Amazon. Contudo, este é, por sua vez, mais do que um assistente, pois assume uma postura de parceiro.

Se as assistentes que conhecemos apenas conseguem fornecer informações ou executar tarefas, o holograma tem a capacidade de manter uma conversa, ao mesmo tempo que aprende e melhora as suas competências.

Nas demonstrações apresentadas, é possível observar o holograma a interagir com as pessoas, abordando vários assuntos e desempenhando diferentes pedidos.

Numa delas, uma pessoa conversa com o Uncle Rabbit sobre cenouras, sobre a empresa Looking Glass, e sobre o que é ser um holograma. No início, por exemplo, o Uncle Rabbit pensava que "Looking Glass" era um espelho, mas, depois de uma explicação, foi capaz de diferenciar entre o objeto e a empresa.

Noutra, aquela que vemos no tweet disponibilizado em cima, o CEO da Looking Glass, Shawn Frayne, pediu à Inteligência Artificial que completasse a letra da canção Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Quando pensava que a tinha empancado, o Uncle Rabbit apresentou um leque de "carrot-tastic content".