Apple e Meta rejeitam pacto de IA da UE e colocam acordo em risco

A Apple e a Meta estão novamente em desacordo com os reguladores da União Europeia, desta vez devido a um novo pacto de IA. Embora gigantes da tecnologia como a OpenAI, a Google e a Microsoft tenham assinado o acordo, a Apple e a Meta optaram por manter-se à margem.

O Pacto de Inteligência Artificial da UE visa estabelecer orientações e regulamentos para o desenvolvimento e a implementação da inteligência artificial na UE. No entanto, a posição da Apple sugere que a empresa poderá ter reservas quanto aos termos ou implicações específicas do acordo.

Apple e Meta fora deste novo acordo

Este último desenvolvimento ocorre numa altura em que a Apple continua a enfrentar desafios para levar os seus recursos alimentados por IA aos utilizadores da UE. A empresa já expressou o seu compromisso de trabalhar com os reguladores europeus para resolver as preocupações.

A Apple quer garantir a conformidade com as leis locais, mas parece que existe a possibilidade de os proprietários do iPhone 16 na UE não obterem as novas características de IA que a empresa tem alardeado.

Esta decisão da Apple e da Meta de se absterem do pacto sobre a IA poderá ter implicações significativas para os esforços da UE para regular a IA. Ambas as empresas são intervenientes importantes na indústria tecnológica e a sua ausência pode potencialmente prejudicar a eficácia deste pacto.

À medida que a Lei da IA ​​da UE for gradualmente implementada nos próximos anos, resta saber se a Apple e a Meta acabarão por mudar a sua posição ou se continuarão a resistir às disposições do pacto.

Compreender o Pacto de IA da UE

O Pacto de IA da UE é um acordo voluntário entre as empresas tecnológicas e a União Europeia que visa promover o desenvolvimento responsável e ético da IA. O pacto incentiva as empresas a aderir aos princípios descritos na Lei da IA ​​da UE, que é um conjunto de regulamentos concebidos para reger os sistemas de IA na União Europeia.

Pontos-chave do Pacto da UE para a IA: