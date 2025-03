Anthropic lança a funcionalidade de pesquisa na Web para o seu chatbot Claude

No final de fevereiro, a Anthropic lançou o Claude 3.7 Sonnet, que marcou um avanço significativo na indústria ao apresentar o primeiro modelo de raciocínio híbrido, Agora, a Anthropic está a melhorar ainda mais o modelo, conferindo-lhe também a capacidade de pesquisar na Web.

Acesso à Web chega finalmente ao Claude

Em vez de obrigar os utilizadores a escolher entre uma versão do Claude capaz de responder instantaneamente a uma pergunta ou outra que analisa um problema de forma detalhada, Claude 3.7 Sonnet permite alternar entre diferentes "modos de pensamento" com um simples switch.

Além desta funcionalidade revolucionária, a Anthropic acrescentou recentemente ao modelo a capacidade de fazer pesquisas na Web.

Com a pesquisa na web, o Claude passa a ter acesso a informações atualizadas, o que aumenta a sua precisão em tarefas que beneficiam dos dados mais recentes.

Explica a Anthropic.

Até agora, o conhecimento do Claude estava limitado a informações disponíveis até outubro de 2024, o que significava que, ao questioná-lo sobre acontecimentos recentes, havia uma grande possibilidade de a resposta não ser a mais correta.

Agora, tudo muda

Com esta nova funcionalidade, quando o Claude recorrer à web para obter informação, apresentará fontes citadas, permitindo aos utilizadores verificar a exatidão dos dados fornecidos.

Para já, esta funcionalidade está disponível apenas nos Estados Unidos para utilizadores que pagam pelo serviço, sendo necessário ativá-la através do menu de configurações do perfil. No entanto, a Anthropic assegura que expandirá brevemente o acesso aos utilizadores da versão gratuita e a outros países.

Com esta novidade, a empresa tenta recuperar terreno face à concorrência, uma vez que a OpenAI já tinha introduzido a funcionalidade de pesquisa na web no ChatGPT para assinantes pagos no ano passado.

Desde o início de fevereiro deste ano, essa funcionalidade está disponível gratuitamente para todos os utilizadores, incluindo aqueles sem conta no ChatGPT.

Leia também: