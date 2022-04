VPS: Virtual Private Server: Será que preciso de um?

Os VPS são uma solução com custo reduzido, oferecendo controlo total sobre o sistema operativo e os serviços. Com acesso de super utilizador, poderá efetuar as instalações e as configurações pretendidas de acordo com as suas preferências/necessidades.

Neste artigo, explicaremos o que são VPS, como funcionam, vantagens, entre outros aspetos que o ajudarão a compreender se são a escolha mais assertiva para o seu negócio.

VPS – Virtual Private Server

VPS significa Virtual Private Server, ou em português, Servidor Privado Virtual e é uma forma de alojamento partilhado e dedicado. É extremamente flexível e ajustável às necessidades do cliente.

Sendo uma das formas de alojamento mais flexíveis e utilizadas, os VPS demonstram-se como uma evolução natural que vem tentar responder a variadas necessidades por parte de negócios e empresas em expansão. São um serviço escalável, permitindo aumentar e diminuir recursos (RAM, CPU, HDD) em função das necessidades e sem quebra de serviço.

Constituem-se como sendo um ambiente dedicado e com isolamento de outros clientes, a uma fração do preço de um servidor dedicado, o que é uma vantagem muito interessante.

Como funcionam os VPS?

Um VPS funciona como um servidor dedicado, mas com uma alocação de recursos inferior que pode ser ajustada e dimensionada ao longo do tempo.

Ao dividir os recursos de um servidor dedicado em pequenas partes, é possível apresentar um serviço dedicado com um custo de entrada bastante reduzido, se comparado com servidores dedicados. Simultaneamente, por se tratar de uma solução virtual, o ajuste de recursos pode ser feito a qualquer altura e em função das necessidades, mantendo sempre os custos controlados.

Com sistema operativo próprio, possibilidade de personalização e otimização para a realidade e plataformas do cliente, o VPS permite um nível de performance e especificidade muito superior a um serviço partilhado.

Quais as Vantagens dos VPS?

Por ter um sistema operativo próprio e alocação dedicada de recursos, os VPS não estão sujeitos a problemas de instabilidade causados por vizinhos “mal comportados”, ou ataques direcionados a servidores partilhados. Embora em ambiente partilhado exista um limite de recursos por conta, nem sempre é tão eficaz como seria desejável.

No ambiente dedicado e exclusivo de um VPS, o cliente está mais protegido de situações prejudiciais, sejam estas originadas por outros clientes ou direcionadas a estes. Como cada VPS utiliza o seu próprio sistema operativo, isto significa que, por exemplo, erros de configuração ou ataques de malware estão restritos a um SO; outros VPS que operam na mesma configuração de hardware não serão afetados por quaisquer violações ou falhas de segurança.

Os VPS podem também ser ajustados ao longo do tempo para responder às necessidades do cliente. Quer seja com incremento, quer seja com remoção de recursos (RAM, CPU, HDD) terá a certeza de que o serviço está dimensionado e corresponde sempre às suas necessidades.

Relativamente à performance, esta é superior nos VPS, quando comparado com um alojamento partilhado, o que se traduz em melhores tempos de acesso aos sites e plataformas.

Como tem acesso à consola, poderá em caso de necessidade instalar o software ou template que desejar, nomeadamente;

Ruby on Rails,

Node.js,

NoSQL,

MySQL,

MongoDB

Lemp

Lamp

Windows

etc.

Gerido ou não gerido?

Os planos geridos permitem-lhe usufruir de um serviço em ambiente dedicado, escalável, mas sem as preocupações inerentes à gestão e monitorização de um ambiente dedicado.

Dependendo dos seus conhecimentos poderá optar por um plano com ou sem gestão.

Os planos não geridos incluem a monitorização da infraestrutura de suporte ao VPS, seja de servidor como rede, mas não incluem quaisquer serviços de configuração, gestão e monitorização do mesmo. Quer isto dizer que todas essas tarefas devem ser efetuadas pelo cliente, bem como estar disponível 24h por dia, 7 dias por semana para reagir a eventos que possam ter impacto no serviço. Os planos geridos, para além da gestão de infraestrutura incluída nos planos não geridos, adicionam a configuração inicial e gestão com monitorização permanente do VPS, incluindo, por exemplo, gestão de sistema operativo, serviços (Apache, MySQL, email… ), análise de logs, implementação e gestão de firewall aplicacional, updates de sistema operativo, kernel e serviços, análise e resolução de eventuais problemas.

Um VPS é adequado para o meu negócio?

Se tem dúvidas sobre qual o plano mais indicado para escolher e sobre o nível de serviço a incluir, o primeiro passo é avaliar os recursos necessários. Tenha em consideração quais os recursos que utiliza atualmente. Métricas sobre utilização atual de memória, CPU e espaço em disco são um bom ponto de partida. Não tendo esta informação, os nossos especialistas poderão avaliar os recursos que, por norma, são necessários para determinada plataforma, bem como o número de visitas.

Para um projeto em fase inicial, ou para um ambiente de desenvolvimento, um VPS de entrada é, por norma, suficiente. Caso isso não se verifique, não há problema! Podemos facilmente e sem quebra ajustar os recursos.

Os VPS destinam-se, principalmente, a clientes que procuram uma solução de hosting personalizada, mas que não têm budget suficiente para o seu próprio servidor dedicado. É recomendável que os responsáveis pelo alojamento tenham, pelo menos, o conhecimento básico sobre administração de servidores.

Uma vez que os custos mensais são geríveis e como apresentam uma boa escalabilidade, um VPS é uma solução muito interessante para PMEs. Os VPS são adequados para projetos ou negócios online mais robustos/exigentes como, por exemplo:

sites que apresentem elevado número de visitantes,

lojas online de média dimensão,

sites de empresas

e os diferentes tipos de sites suscetíveis de terem picos repentinos de tráfego, que necessitem de solução sólida de hardware com garantia de elevado desempenho para dar resposta aos mesmo.

Por norma, os VPS são rápidos e fáceis de atualizar, e se, por exemplo, o seu projeto tornar-se mais exigente do que o que era expectável, numa fase inicial, pode facilmente fazer um upgrade, ajustando os recursos de acordo com as necessidades. Por outro lado, se se verificar que o seu projeto tem demasiados recursos, poderá também efetuar um downgrade.

Ao contrário do que acontece no caso de um servidor dedicado, a atualização de um VPS, não requer qualquer migração de dados, uma vez que os recursos adicionais podem ser disponibilizado através do hypervisor.

O Pplware agradece à PTISP pela escrita deste artigo. Na PTisp, os planos VPS são elásticos, robustos e ideais para ambientes de desenvolvimento ou produção. Escolha entre uma VPS com o sistema operativo da sua preferência, ou pré-configurada e pronta a usar com uma das diversas plataformas que disponibilizamos. Consulte as ofertas VPS Não Geridos e VPS Geridas.