Ucranianos usam o Find My para vigiar tropas russas que roubaram dispositivos Apple

Por várias vezes sublinhamos a qualidade da plataforma Encontrar (Find My) da Apple. Uma rede que permite monitorizar os dispositivos mostrando em tempo real a sua localização.

Nesta guerra os ucranianos estão a aproveitar as capacidades desta rede e da ignorância dos soldados russos, que ao roubarem dispositivos Apple estão a denunciar a sua posição no terreno.

Os ucranianos recorreram à tecnologia de seguimento de dispositivos Find My (Encontrar) da Apple para acompanhar os movimentos das tropas russas.

Depois dos soldados de Putin terem roubaram equipamentos da Apple durante a invasão, os proprietários ucranianos dos dispositivos podem ver e relatar para onde as tropas que carregam esses equipamentos se dirigem. A informação em tempo real inclui uma recente retirada para a Bielorrússia.

Ucranianos usam rede Encontrar (Find My) para vigiar tropas russas

No meio da carnificina de uma invasão, além dos danos horríveis deixados para trás, dos refugiados que tiverem de fugir do seu país e das muitas mortes que temos visto num cenário hediondo, as tropas muitas vezes levam os despojos da guerra. Estes roubos incluem produtos cobiçados da Apple, claro!

E é isso que permite que os ucranianos vejam facilmente para onde os seus dispositivos Apple estão a ir. E como o dispositivo geralmente está na pessoa do soldado que o roubou, os ucranianos também podem ver para onde as tropas russas se encaminham.

Os ucranianos estão a localizar os seus dispositivos no território da região de Homiel, na Bielorrússia, onde parte do exército russo recuou.

Dizia um tweet de Franak Viačorka, conselheiro de Sviatlana Tsikhanouskaya, líder da oposição democrática na Bielorrússia.

E as respostas deste tweet mostraram como as pessoas estão impressionadas com o uso da funcionalidade em tempo de guerra.

Isso lembra-me de quando as pessoas descobriam bases militares secretas no exterior observando os dados públicos dos fitbits (e Strava) dos soldados. Era possível perceber onde estava a vedação, o portão, apenas pelos dados do trilho.

Disse um utilizador na resposta ao tweet.

Muitas outras pessoas ficam abismadas com o amadorismo do exército russo, como Putin tem a seu mando soldados com comportamentos que denotam falta de conhecimento e total desrespeito pela vida humana.