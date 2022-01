Vítima de ataque cardíaco “salva” por drone desfibrilador

A tecnologia não para de dar passos largos no que toca à proteção da vida nos momentos difíceis. Em Portugal, desde 2012 que é obrigatório a existência de dispositivos de socorro em locais públicos. Existem assim milhares de desfibriladores disponíveis em escolas, centros comerciais, recintos desportivos e em muitos outros lugares. Contudo, a notícia hoje é de um homem de 71 anos, que sofreu um ataque cardíaco e foi salvo por um drone.

Este drone autónomo que levou um desfibrilador, terá sido o primeiro na história da medicina a salvar alguém, afirmou uma empresa sueca de busca e resgate.

Os desfibriladores são cada vez mais comuns e são um "salva-vidas" com provas dadas. A mais recente ação destas máquinas foi na cidade de Trollhättan, Suécia. Um septuagenário foi atingido por uma dor terrível no peito quando estava a limpar a neve na sua garagem.

Nesse momento, passava na rua um médico a caminho do trabalho quando percebeu o que se estava a passar e parou de imediato. O homem iniciou as manobras de RCP e pediu a uma pessoa que passava para ligar para o serviço de emergência.

Drone de socorro demorou cerca de 3 minutos a chegar ao local

Aparentemente, levou pouco mais de três minutos para um drone, construído e operado por Everdrone, baseado em Askim, ser despachado e chegar com um desfibrilador externo automático (DEA). O médico usou o equipamento da Everdrone para manter o paciente vivo até a chegada de uma ambulância. Segundo informações, a vítima conseguiu recuperar totalmente no hospital.

Eu estava a ir para o trabalho no hospital local quando olhei pela janela do carro e vi um homem desmaiado na sua garagem.

Disse o Dr. Mustafa Ali, de acordo a informação partilhada pela Everdrone.

Percebi imediatamente que algo estava errado e corri para ajudar. O homem não tinha pulso, então comecei a fazer RCP enquanto pedia a outra pessoa que ligasse para o 112. Poucos minutos depois, vi algo a voar acima da minha cabeça. Era um drone com desfibrilador.

Partilhou o médico a uma rádio local.

Máquina que chega mais rápido que uma ambulância

Armado com seis rotores, várias câmaras, sensores e um para-quedas de emergência, bem como a sua carga útil de desfibrilador, o drone de entrega DEA é projetado para voar autonomamente até ao local escolhido após ser dada a ordem de descolagem. A par da tecnologia que possuiu, o drone é monitorizado por operadores humanos.

Todo o voo é vigiado numa sala de controlo para que seja o mais preciso possível e chegue rápido onde o desfibrilador deve ser largado. Os drones são solicitados pelos serviços de emergência em resposta a chamadas do público.

Não consigo expressar em palavras o quanto sou grato a esta nova tecnologia e à entrega rápida do desfibrilador. Se não fosse pelo drone, provavelmente não estaria aqui.

Disse o paciente, citado pela Everdrone.

Segundo a empresa, este serviço de entrega de equipamentos médicos drones está ativo na região de Västra Götaland. Os responsáveis referem que este serviço pode ajudar até 200.000 pessoas na Suécia e talvez mais na Europa ainda este ano. O seu objetivo é ultrapassar as ambulâncias rodoviárias em situações em que cada segundo conta.

Num estudo piloto publicado no passado ano no European Heart Journal, a empresa colocou vários drones em hangares de aeronaves numa área de 125 km quadrados onde vivem 80.000 pessoas. Os seus drones de DEA ficaram de prontidão das 08h00 às 22h00, prontos para serem despachados pelos serviços de emergência em atendimento em alertas de paragem cardíaca. Presumivelmente, alguém deve estar do outro lado para implantar o DEA quando este chegar.

Um total de 53 alertas de suspeita de ataques cardíacos foram gerados durante a experiência, embora apenas 14 casos estivessem perto o suficiente para um drone chegar com segurança. Em 12 casos, os drones conseguiram descolar e todos, exceto um, conseguiram deixar o desfibrilador com sucesso.

Os maiores obstáculos para um despacho bem-sucedido são o mau tempo, prédios altos que bloqueiam o voo e locais de difícil acesso.