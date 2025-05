Valorização do ouro do Banco de Portugal disparou! Saiba quanto vale…

As reservas de ouro do Banco de Portugal registaram uma valorização significativa nos últimos anos. Em 2023, o valor das reservas aumentou 9,3%, atingindo 22.978 milhões de euros, apesar de a quantidade de ouro se manter inalterada em 382,6 toneladas E em 2024?

Em 2024, a tendência de valorização continuou. Em janeiro de 2025, as reservas de ouro do Banco de Portugal ultrapassaram os 33 mil milhões de euros, representando um aumento de 7% face a dezembro de 2024 . Estima-se que, com a cotação atual do ouro, o valor das reservas possa aproximar-se dos 39 mil milhões de euros.

Esta valorização é atribuída ao aumento do preço do ouro nos mercados internacionais, impulsionado por fatores como tensões geopolíticas e a procura por parte de bancos centrais. Apesar da valorização, o Banco de Portugal não alterou a quantidade de ouro detida, mantendo as 382,6 tonelada.

O ouro é um elemento químico com o símbolo Au (do latim aurum) e número atómico 79. É um metal precioso, conhecido e valorizado desde a antiguidade pelas suas propriedades físicas e químicas únicas.

