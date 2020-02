Universidade de Aveiro desenvolve Radar das emoções

Portugal tem-se destacado a nível internacional no que diz respeito a inovação. São várias as soluções “Made in Portugal” que estão instaladas em empresas e organismos. A mais recente notícia sobre inovação chega-nos da Universidade de Aveiro.

Uma equipa de investigadores desenvolveu um radar para emoções, que será uma ajuda importante na saúde mental.

É um radar, mas não serve para monitorizar a velocidade dos automóveis nem o espaço aéreo. Monitoriza, isso sim, emoções. O radar foi desenvolvido na Universidade de Aveiro (UA) e consegue identificar o estado emocional de um indivíduo usando apenas sinais vitais detetados à distância.

O radar das emoções funciona através do envio de uma onda rádio que é refletida pelo tórax da pessoa monitorizada. Este eco recebido de volta pelo aparelho permite monitorizar o ritmo respiratório. Através deles, e com recurso a algoritmos de classificação, o radar consegue identificar três emoções: o medo, a alegria e um estado neutro, onde nenhuma emoção em particular está a ser sentida.

Carolina Gouveia, investigadora do Instituto de Telecomunicações (IT), revelou que, no futuro, este radar irá também detetar o sinal cardíaco. Este projeto foi desenvolvido em conjunto com o IT e a UA. O trabalho foi publicado pela revista Biomedical Signal Processing and Control da Elsevier.

Radar será ajuda importante na saúde mental

O radar da UA pretende ser um instrumento privilegiado, dada a sua natureza informativa e não-invasiva, para avaliar estados emocionais associados a determinados padrões de ativação fisiológica, quer em contexto de investigação, quer em contextos mais práticos.

Filipa Barros, uma das investigadoras do projeto revelou que este radar…

Poderá constituir um meio complementar de avaliação, diagnóstico e monitorização de algumas perturbações que têm associadas alterações fisiológicas. Poderá também ser especialmente relevante quando nos referimos a populações em que a avaliação destas alterações seria dificultada, como é o caso da hipersensibilidade ao toque ou da Perturbação do Espetro do Autismo

Para além disso, o radar das emoções poderá ser utilizado em muitos outros contextos, como no da investigação criminal ou no ramo automóvel (de forma a evitar acidentes derivados da automaticidade associada à condução).