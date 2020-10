Última versão beta do WhatsApp para Android já permite silenciar os grupos para sempre

Confessemos, cada vez temos mais grupos no WhatsApp e o nosso smartphone parece uma árvore de natal com tanta notificação, verdade? Para tentar separar o trigo do joio, vamos aos grupos e alguns tentamos calar para sempre… se até agora não dava, vai começar a dar! Sim, vai dar, porque já se está a testar isso na versão beta. Assim, com um toque, vamos poder calar para sempre as notificações daqueles grupos que não interessam estar a notificar.

Testamos a versão beta e demos conta que vem aí a opção para desativar alerta de notificações para “Sempre” e não é só, há outra boa novidade.

WhatsApp pode agora calar um grupo para sempre

Os grupos do WhatsApp podem ser silenciados durante algum tempo. Atualmente temos a opção de os calar por um período de oito horas, uma semana ou um ano. Contudo, não existe nenhuma opção de silenciar um grupo para sempre. A pensar que nalguns grupos queremos silêncio total até à eternidade, a versão beta já tem novidades.

Conforme podemos ver na WaBetaInfo, e testar quem tem hipótese de o fazer com a versão beta instalada, o WhatsApp acaba de publicar um novo beta. Podem verificar que na Google Play Store existe agora a versão 2.20.201.10. Assim, o utilizador terá acesso a uma série de funções.

Portanto, em destaque temos a opção de silenciar um grupo para sempre e também a gestão de espaço com nova interface.

Conforme é visto, a versão 2.20.201.10 também expande as novas ferramentas de gestão de armazenamento que já tinham sido introduzidas na versão 2.20.201.9. Assim, com a nova interface podemos ver quanto espaço o conteúdo enviado e recebido pelo WhatsApp ocupa, quais ficheiros e mais pesados no chat.

Se é um utilizador com acesso ao WhatsApp beta, então já deve ter esta nova versão disponível no Google Play. Quem não tem acesso pode sempre descarregar o APK através de um repositório como o APK Mirror, já que a beta do WhatsApp para Android, atualmente, está completa e não aceita mais utilizadores.