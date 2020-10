IMTonline: Já pode trocar online a carta de condução estrangeira por portuguesa

Hoje, dia 1 de outubro, há algumas mudanças no que diz respeito à carta de condução. A partir de agora, os cidadãos residentes em Portugal com carta de condução estrangeira podem fazer a troca da sua carta de condução estrangeira por portuguesa através do novo serviço disponível no portal IMTonline.

Este novo serviço, disponível em Português e Inglês, permite que os cidadãos residentes em Portugal submetam o pedido de troca e todos os documentos necessários através do portal do IMT.

Posteriormente, é agendada uma deslocação a um serviço de atendimento do IMT para o condutor confirmar a sua identidade e efetuar a recolha de dados biométricos, concluindo desta forma o procedimento com segurança.

O portal disponibiliza, além de toda a informação necessária sobre o procedimento, um simulador de troca de carta de condução estrangeira. Este simulador permite ao condutor saber a qual categoria do título de condução português corresponde a categoria que tem na sua carta de condução estrangeira.

Os procedimentos para troca de condução estrangeira por portuguesa, dependem do país onde foi emitida a carta de condução, de acordo com:

Títulos de Condução emitidas pela União Europeia ou pelo Espaço Económico Europeu (Noruega, Islândia, Liechtenstein);

Títulos de condução obtidos em países com acordo bilateral ou regime de reciprocidade com Portugal de reconhecimento e troca de títulos de condução obtido em países aderentes às convenções internacionais de trânsito;

Títulos de condução obtidos em países não aderentes às convenções.

O portal IMTonline disponibiliza atualmente vários serviços relativos a condutores, transportes e veículos entre os quais se destacam:

Condutores – revalidação, substituição e pedido de 2ª via da carta de condução; troca de carta estrangeira por portuguesa;

– revalidação, substituição e pedido de 2ª via da carta de condução; troca de carta estrangeira por portuguesa; Transportes – emissão e renovação de cartão tacográfico de condutor, emissão de certificado de motorista de táxi CMT e a emissão de certificado de motorista TVDE;

– emissão e renovação de cartão tacográfico de condutor, emissão de certificado de motorista de táxi CMT e a emissão de certificado de motorista TVDE; Veículos – pedido de 2.ª Via do Certificado de Matrícula/Documento Único Automóvel, pedidos de certidões referentes a veículos e pedidos de alterações de características técnicas.

