Ucrânia usa armas químicas em Zaporijia? Rússia diz que sim…

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia não tem fim à vista. Apesar de alguns sinais de abertura da própria Rússia, Zelensky exclui negociações com Rússia enquanto existirem soldados russos no seu território.

A Rússia acusou recentemente as forças ucranianas de usarem armas químicas em Zaporijia.

Armas químicas podem causar mortes em massa

Armas químicas são dispositivos que utilizam produtos químicos formulados para causar a morte ou lesões em seres humanos. Podem ser classificados como armas de destruição em massa embora estejam separados de armas biológicas, armas nucleares e radiológicas.

O ministério da Defesa russo acusou recentemente as forças armadas ucranianas de utilizarem armas químicas durante um alegado ataque em finais de julho na região de Zaporijia, onde se registaram muitos combates nas últimas semanas.

Segundo revela a agência noticiosa Interfax, após o ataque, os médicos encontraram vestígios de uma neurotoxina em vários soldados que tinham sido retirados com ferimentos graves, de acordo com a versão russa.

O governo russo referiu que as tropas ucranianas estão a recorrer ao "terrorismo químico" face às suas "derrotas militares" no terreno. O porta-voz do exército russo Igor Konashenkov anunciou inclusive uma investigação sobre o alegado envenenamento químico de um comandante militar na região de Kherson, no leste da Ucrânia, segundo a agência noticiosa TASS.