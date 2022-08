ASUS faz recall a 10.000 motherboards ROG Z690 por risco de incêndio

Apesar de o mundo da tecnologia estar em constante evolução com produtos mais inovadores e produzidos com os mais avançados componentes, a verdade é que todos os equipamentos podem ter alguma probabilidade de apresentar erros ou falhas.

Como tal, recentemente foi feito o recall de 10.000 motherboards ASUS ROG Z690 uma vez que alguns modelos apresentam perigo de potenciais queimaduras e incêndios.

10.000 motherboards ASUS ROG Z690 recuperadas por risco de incêndio

A ASUS é uma das marcas tecnológicas mais populares em todo o mundo, especialmente entre os gamers devido à sua gama de produtos ROG (Republic Of Gamers). Mas nem mesmo as mais poderosas empresas se livram de problemas graves com os seus produtos, e foi isso mesmo que agora aconteceu à gigante de Taiwan.

Segundo as mais recentes informações, foi agora feito o recall a 10.000 unidades da motherboars ASUS ROG Z690. Este recall acontece uma vez que centenas de unidades deste equipamento apresentam um risco e perido de queimaduras e incêndio.

O problema remonta ao mês de dezembro de 2021, altura em que foi descoberto que a ASUS tinha cometido um grave erro ao instalar condensadores de forma errada numa das mais caras e poderosas motherboards do mercado, que é então a ASUS ROG Maximus Z690 Hero e cujo modelo pode ver em maior detalhe aqui. A inversão de polaridade, e outros problemas associados, levavam assim a um potencial risco de incêndio e queimadura no equipamento.

Desta forma, a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos (CPSC) anunciou formalmente o pedido para recuperação de 10.000 unidades desta motherboard. Na descrição do pedido pode ler-se o seguinte:

Este recall envolve as motherboards ASUS ROG Maximus Z690 Hero vendidas separadamente para computador. As motherboards deste recall têm o número de peça 90MB18E0-MVAAY0. As unidades afetadas têm o número de série que começa com MA, MB e MC, que indica o ano de fabrico em 2021.

Por sua vez, a ASUS garantiu que esta não é uma situação nova e que agora é que a CPSC fez o anúncio formal.

Caro cliente, A ASUS está empenhada em produzir produtos da mais alta qualidade e levamos muito a sério todos os incidentes relatados pelos nossos valiosos clientes com ação imediata. A Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA (CPSC) publicou um anúncio oficial sobre um lote antigo de motherboards ASUS ROG Maximus Z690 Hero que foi retificado em dezembro de 2021. Novamente, este não é um problema novo nem é aplicável ao inventário recém-restaurado das nossas motherboards ASUS ROG Maximus Z690 Hero.

Desta forma, caso possua um modelo destas motherboards, deverá verificar a sua situação junto da marca.